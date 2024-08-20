Kitaplığınıza yeni kitaplar eklemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bilim kurgudan polisiyeye, felsefeden psikolojiye birbirinden farklı türlerdeki kitaplarda indirimler başladı. Bu fırsatlardan yararlanmak ve sepetinize birkaç kitap eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
''Bu içerik 20.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
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İlginizi çekebilecek bazı indirimli kitaplar:
- Gün Işığı- Eric Ambler
- Albayın Ölümü; Sherlock Holmes Serisi- Sir Arthur Conan Doyle
- Sırça Anahtar- Dashiel Hammett
- Sonsuza Dek Saklanmayacak Bir Sır- Alessia Gazzola
- Hasat Zamanı- John Lescroart
- Saygıdeğer Bir Öğrenci- John Le Carre
- Asma Bahçe: Bir Dedektif John Rebus Polisiyesi- Ian Rankin
- Sherlock Holmes/ Sırlar Okulu- Sir Arthur Conan Doyle
- Bitmeyen Gece- Megan Goldin
- Son Altı Finalist- Alexandra Monir
- Tuhaf Bir Tehlike- Jeff Vandermeer
- Yeryüzünde Bir Yabancı- Rae Carson
- John Carter - Mars'ın Prensesi- Edgar Rice Burroughs
- Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri ve Ötesi- Judith S. Beck
- Benliğini Arayan Çocuk- Virginia M.Axline
- Bilinçaltının Gücü: Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Kaderinizi de Değiştirirsiniz- Joseph Murphy
- Dönüşümsel Sandalye Çalışması: Klinik Uygulamada Psikoterapötik Diyalogların Kullanılması- Scott Kellogg
- Oyunların Gücü Adına!: Oyunlaştırma Bilimine Giriş- Ercan Altuğ Yılmaz
- Kuantum Evreni Işığında Bilinç ve Gerçeklik- T. Erhan Coşan
- Bilgisayar Ağları ve İnternet- Douglas E. Comer
- Algoritmalar- Robert Sedgewick
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