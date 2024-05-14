Hepsiburada Premium'a Zam Geliyor: İşte Yeni Fiyatı

Hepsiburada Premium ücretine dört ay sonra bir kez daha zam geliyor. Premium aboneleri yarından itibaren aylık 39,90 TL ödeyecek.

Hemen her şeyin fiyatlarının bir iki ayda bir artması artık hayatımızın bir standardı hâline geldi. Şimdi de hepsiburada, kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta ile abonelerinden 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren aylık 39,90 TL tahsil edeceklerini açıkladı. Hepsiburada, Premium hizmetine en son 18 Ocak'ta zam yapmıştı.

İşte Hepsiburada'dan gelen açıklama:

"Hepsiburada Premium'da aylık üyelik ücretini 15 Mayıs 2024'ten itibaren 39,90 TL olarak güncelleyeceğiz.

Üstelik artık her alışverişinde daha fazla hepsipara kazanacaksın. Artık bir alışverişten kazanabileceğin maksimum tutar 20 TL'den 25 TL'ye çıkıyor.

Bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipara kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabileceksin.

Premium'un katlanan ayrıcalıklarını tercih ettiğin için teşekkürler."

Yapılan zammın ardından BluTV, ücretsiz kargo, kapıda iade, %50 indirimli mobilya montajı gibi avantajlar kullanılmaya devam edecek. Ayrıca Premium aboneleri daha çok Hepsipara kazanabilecekler.

Yapılan zam oranı yüzde 33 olarak göze çarparken, Hepsiburada Efsane Gençlik paketinin fiyatının da artması bekleniyor. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından olan Hepsiburada'nın yaptığı fiyat düzenlemesi kullanıcılarını biraz üzecek gibi duruyor. Yine de firmanın Premium modeli şu ana kadar başarılı olmuş gibi gözüküyor.

Hepsiburada, yapacağı zammı böylece bir gün önceden haber vermiş oldu.