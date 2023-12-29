Hepsiburada, En "Alışveriş Delisi" İlleri Açıkladı

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Hepsiburada, 2023 yılında en çok alışveriş yapan illeri açıkladı. Ayrıca en çok alışveriş yaptığımız günler, saat ve aylar da belli oldu.

Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarından Hepsiburada, geride bırakmaya hazırlandığımız 2023 yılına ilişkin alışveriş trendlerini açıkladı. Hepsiburada'nın raporuna göre geride bıraktığımız yılda en çok temel tüketim & gıda, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev-yaşam kategorilerinde alışveriş yapıldı.

Paylaşılan verilere göre en çok alışveriş yaptığımız günler pazartesi ve salı, en çok alışveriş yaptığımız saatler ise 21.00-22.00 saatleri arası oldu. En fazla alışveriş yaptığımız dönemler ise yılın en büyük kampanyalarının gerçekleştiği kasım ayı ve okula dönüş hazırlıklarının yapıldığı eylül-ekim ayları oldu.

En çok alışveriş yapan iller

  • İstanbul
  • Ankara
  • İzmir
  • Bursa
  • Kocaeli
  • Antalya
  • Konya
  • Adana

En çok tercih edilen telefon markaları

  • Apple
  • Samsung
  • Xiaomi

En çok tercih edilen dizüstü bilgisayar markaları

  • Lenovo
  • Asus
  • Huawei
  • HP

En çok tercih edilen bluetooth kulaklık markaları

  • Apple
  • Anker
  • Lenovo

En çok tercih edilen akıllı saat markaları

  • Huawei
  • Xiaomi
  • Apple
  • Baby Smart

En çok tercih edilen airfryer ve fritöz markaları

  • Philips
  • Xiaomi

En çok tercih edilen kahve makinesi markaları

  • Philips
  • Arzum
  • Karaca
  • Simbo

En çok tercih edilen robot süpürge markaları

  • Xiaomi
  • Dyson
  • Roborock

En çok tercih edilen beyaz eşya markaları

  • Altus
  • Samsung
  • Vestel
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Kaynak : Hepsiburada yıllık alışveriş raporu
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