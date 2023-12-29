Hepsiburada, En "Alışveriş Delisi" İlleri Açıkladı

Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarından Hepsiburada, geride bırakmaya hazırlandığımız 2023 yılına ilişkin alışveriş trendlerini açıkladı. Hepsiburada'nın raporuna göre geride bıraktığımız yılda en çok temel tüketim & gıda, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev-yaşam kategorilerinde alışveriş yapıldı.
Paylaşılan verilere göre en çok alışveriş yaptığımız günler pazartesi ve salı, en çok alışveriş yaptığımız saatler ise 21.00-22.00 saatleri arası oldu. En fazla alışveriş yaptığımız dönemler ise yılın en büyük kampanyalarının gerçekleştiği kasım ayı ve okula dönüş hazırlıklarının yapıldığı eylül-ekim ayları oldu.
En çok alışveriş yapan iller
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Bursa
- Kocaeli
- Antalya
- Konya
- Adana
En çok tercih edilen telefon markaları
- Apple
- Samsung
- Xiaomi
En çok tercih edilen dizüstü bilgisayar markaları
- Lenovo
- Asus
- Huawei
- HP
En çok tercih edilen bluetooth kulaklık markaları
- Apple
- Anker
- Lenovo
En çok tercih edilen akıllı saat markaları
- Huawei
- Xiaomi
- Apple
- Baby Smart
En çok tercih edilen airfryer ve fritöz markaları
- Philips
- Xiaomi
En çok tercih edilen kahve makinesi markaları
- Philips
- Arzum
- Karaca
- Simbo
En çok tercih edilen robot süpürge markaları
- Xiaomi
- Dyson
- Roborock
En çok tercih edilen beyaz eşya markaları
- Altus
- Samsung
- Vestel