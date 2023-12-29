Hepsiburada, En "Alışveriş Delisi" İlleri Açıkladı

Hepsiburada, 2023 yılında en çok alışveriş yapan illeri açıkladı. Ayrıca en çok alışveriş yaptığımız günler, saat ve aylar da belli oldu.

Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarından Hepsiburada, geride bırakmaya hazırlandığımız 2023 yılına ilişkin alışveriş trendlerini açıkladı. Hepsiburada'nın raporuna göre geride bıraktığımız yılda en çok temel tüketim & gıda, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev-yaşam kategorilerinde alışveriş yapıldı.

Paylaşılan verilere göre en çok alışveriş yaptığımız günler pazartesi ve salı, en çok alışveriş yaptığımız saatler ise 21.00-22.00 saatleri arası oldu. En fazla alışveriş yaptığımız dönemler ise yılın en büyük kampanyalarının gerçekleştiği kasım ayı ve okula dönüş hazırlıklarının yapıldığı eylül-ekim ayları oldu.

En çok alışveriş yapan iller

İstanbul

Ankara

İzmir

Bursa

Kocaeli

Antalya

Konya

Adana

En çok tercih edilen telefon markaları

Apple

Samsung

Xiaomi

En çok tercih edilen dizüstü bilgisayar markaları

Lenovo

Asus

Huawei

HP

En çok tercih edilen bluetooth kulaklık markaları

Apple

Anker

Lenovo

En çok tercih edilen akıllı saat markaları

Huawei

Xiaomi

Apple

Baby Smart

En çok tercih edilen airfryer ve fritöz markaları

Philips

Xiaomi

En çok tercih edilen kahve makinesi markaları

Philips

Arzum

Karaca

Simbo

En çok tercih edilen robot süpürge markaları

Xiaomi

Dyson

Roborock

En çok tercih edilen beyaz eşya markaları