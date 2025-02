Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada'nın çoğunluk hisselerinin Kazakistan merkezli Kaspi.kz tarafından satın alındığından bahsetmiştik. Yani bu platform, artık büyük oranda Kazakistan'a ait olmuştu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin 31 Ocak tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdiği ve bu toplantı kapsamında Hepsiburada'nın yeni yönetim kurulu başkanının seçildiği duyuruldu.

Yapılan resmî açıklamaya göre Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikhail Lomtadze oldu. Forbes verilerine göre 5,2 milyar dolar serveti bulunan Lomtadze, aynı zamanda Kaspi.kz’nin de CEO'luk görevini sürdürüyor. Hepsiburada'nın yeni patronu, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

Kaspi.kz’yi, yenilikçi, hayata dokunan ve dünya standartlarında dijital hizmetler geliştirerek insanların günlük yaşamlarını daha iyi hâle getirmek amacıyla kurduk. Bugün, gelişmekte olan piyasalardaki en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak, hizmetlerimizi her zaman ailemiz, arkadaşlarımız ve sevdiklerimiz için geliştiriyormuşuz gibi hareket ediyor; çevremizdeki herkesin yaptığımız işten gurur duymasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi, Hepsiburada ekibiyle el ele vererek şirketi daha da ileriye taşırken, bu ilk misyonumuza her zaman sadık kalacağız. Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan’a güveni ve dostluğu için teşekkür ediyor, kendisine gelecekte başarılar diliyorum.Türkiye, 85 milyonu aşan nüfusu, güçlü girişimcilik ruhu ve köklü ticaret kültürüyle muazzam bir potansiyele sahip. Bu da Hepsiburada’nın gelecekteki uzun vadeli başarısı için mükemmel bir zemin sunuyor. Kaspi.kz ve Hepsiburada, kurucularının vizyonu doğrultusunda teknolojinin gücünü kullanarak insanların hayatına olumlu etki etmeye odaklandı. Her iki şirket de operasyonel mükemmeliyet anlayışıyla sürdürülebilir ve kârlı bir şekilde büyümeye devam etti.Şimdi güçlerimizi birleştirirken, Türkiye’deki müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın hayatını daha iyi hâle getirecek yenilikçi servisler geliştirme fırsatına sahip olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.