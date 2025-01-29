Hepsiburada’nın çoğunluk hisseleri Kazakistan merkezli Kaspi.kz’ye devredildi. Satış işlemi NASDAQ Borsası’na bildirildi.

Hepsiburada'nın çoğunluk hisseleri el değiştirdi. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada'nın hisselerinin büyük bölümü, Kazakistan merkezli Kaspi.kz tarafından satın alındı.

Hepsiburada, toplam hisselerinin yüzde 65,4'ünü Kaspi.kz'ye devrettiğini NASDAQ Borsası'na bildirdi. Satış işlemi kapsamında, hisse devrine ilişkin Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Merkez Bankası (MB) onayları alındı.

Hepsiburada'nın yönetiminde yeni dönem

Devir işlemi sonucunda, 1 milyar 127 milyon dolar değerindeki anlaşmanın 600 milyon doları peşin olarak ödenirken, kalan 526,9 milyon dolarlık ödeme altı ay içinde tamamlanacak. Anlaşmaya göre, Hepsiburada ve Kaspi.kz bağımsız marka kimliklerini ve operasyonel yapılarını koruyarak faaliyet göstermeye devam edecek. Hisse devrinin ardından, Hepsiburada Olağanüstü Genel Kurulu 31 Ocak 2025 tarihinde yapılacak. Toplantıda, Kaspi.kz temsilcilerinin yeni yönetim kuruluna dahil edilmesi karara bağlanacak.

Kaspi.kz CEO’su Mikheil Lomtadze, Hepsiburada yönetiminin kârlı büyümeye odaklandığını belirterek, bu satın alımın uzun vadede iki şirketin iş birliğiyle daha verimli bir yapıya dönüşeceğini ifade etti.