Piyasaya sürülen mobil oyunların büyük bir bölümünün, 3 yıl içinde yok olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre mobil oyun projelerinin neredeyse yarısı ise daha geliştirme aşamasında iptal ediliyor.

Mobil oyun dünyası her geçen gün biraz daha büyüyor. Özellikle de son yıllar, PC ve konsollar için oyun üreten firmaların bile mobil oyun geliştirdiklerini gördüğümüz zamanlar olarak kayıtlara geçti. Ancak yapılan yeni bir araştırma, mobil oyunların o kadar da başarılı olamadıklarını, daha doğrusu sadık bir oyuncu kitlesi oluşturamadıklarını gözler önüne seriyor.

Atomik Research isimli pazar araştırma şirketi, ABD ile İngiltere'de 500 mobil oyun geliştiricisi ile bir araştırma yaptı. Röportaj usulü ile yapılan bu araştırma, çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre start verilen mobil oyun projelerinin yüzde 43 gibi çok ciddi bir bölümü, daha geliştirme aşamasındayken iptal ediliyor. Ayrıca piyasaya sürülen mobil oyunların yüzde 83 gibi büyük bir çoğunluğu, piyasaya sürüldükten sonraki 3 yıl içerisinde tarihin tozlu raflarına karışıyor.

Mobil oyunların çoğu, sadece ilk yıl kazandırıyor

Yapılan araştırma, mobil oyunların sadece ilk yıl büyük kazanç sağladıklarını ortaya koydu. Buna göre; mobil oyunların yüzde 76'sı, en büyük kazancı ilk yıllarında elde ediyorlar. İkinci yıl gelirini artırabilen mobil oyunların oranı ise sadece yüzde 4. Ancak mobil oyun geliştiriciler, çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Araştırmaya katılan geliştiricilerin yüzde 78'i, yeni mobil oyun projeleri üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söylediler.

Peki mobil oyunlar neden başarısız oluyorlar? İşte bu sorunun cevabı biraz da geliştiricilerle ilgili. Yapılan araştırma, geliştirilen bir mobil oyunun düzenli olarak güncelleme konusunda yetersiz olunduğunu gösterdi. Öyle ki geliştiricilerin yüzde 38 gibi bir bölümü, oyunlarını düzenli olarak güncellemiyorlar. Bununla birlikte, araştırmaya katılan geliştiricilerin yarısından azı ise aylık güncellemeler veriyordu. Hâl böyleyken oyunların neden kalıcı olmadığı konusunu tartışmak bile anlamsız kalıyor.