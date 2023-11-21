Oyun tutkunu olmayanların bile oynadığı GTA Vice City için hazırlanan GTA Turk City modu, bize internet kafe günlerini hatırlatan ikonlardan. Peki bu şahane modun arkasındaki kişi kimdi?

Serdar adlı arkadaşa ulaştık, bizi kırmadı ve merak edilen pek çok soruyu Webtekno okuyucuları için yanıtladı.

Gizli kalmak istediği için soyadını ve fotoğrafını yayımlamadık.

İşte sorularımız ve cevapları:

Modu yaparken yaşadığın dönemsel zorluklar nelerdi? Evde internetin olmaması, bilgisayarın donanımının yeterli olmaması gibi durumlar yaşadın mı? Bir hikâyesi var mı? Kaç yaşındayken yaptın?

GTA Turk City modunu 19 yaşında üniversite sınavına hazırlanırken sınava 2 ay kala yaptım. Yapım süreci de 1 ay kadar sürmüştü. İlginç gelecek belki ama modu yaparken kendime ait bir bilgisayarım dahi yoktu.

Sürekli takıldığım bir internet kafede geliştirdim. :) Kafe sahibi beni sevdiği için bilgisayarlar müsait olmak kaydıyla ücretsiz oturmama izin veriyordu. Aslında modu yapış amacım kendisine bir nevi teşekkür etmek içindi.

Oyunu nerede, nasıl yükledin? Oradaki ilginç anıların neler?

Oyun yaması Trabzon’da çok beğenildi ve yüklü bilgisayarlarda kuyruk oluşmaya başladı. Daha sonra herkes faydalansın diye Donanım Haber forumunda duyurusunu yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam epey bir süre trend topic olmuştu.

Mod yaklaşık 85 MB tutuyordu. O zaman RapidShare sitesi 25 MB maksimum izin veriyordu ve 4 farklı linkten indirip beraber açmak gerekiyordu. Ama bir arkadaş sağ olsun premium’u vardı ve tek linkle paylaşım yapabilmiştik. İndiremeyenlere de MSN Messenger’dan dosya gönderiyordum. 85 MB gönderim o zamanlar gece boyu sürüyordu. :)

Şu anda ne iş yapıyorsun? Döneme göre bu kadar yetenekli bir oyun geliştiricisiyken bu alanda mı devam ediyorsun, yoksa farklı bir alana mı geçtin? Farklı alansa neden?

Modu yaptıktan sonra Gıda Mühendisliği bölümünü kazandım. Erzurum’da okuduğum için yine takıldığımız internet kafede GTA Erzurum’u modladım ama internete yüklemedim, sadece o kafede bir bilgisayara kurup geliştiriyordum.

Bir gece bütün bilgisayarlara format atmışlar. Her şey öylece silindi gitti. :) NFS, GTA Kabus69 ve birkaç oyuna Türkçe çeviri ekiplerinde bulundum. Bu yapılanlar GTA Turk kadar tutmayınca mod yapmayı tamamen bırakıp kariyerime odaklandım. Daha sonra yüksek lisans, doktora derken şu anda bir devlet üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım.

Rockstar Games tarafından ulaşıldı mı? Ya da oyuna resmî olarak katkı sağlayabilmek için sen temasa geçmeyi düşündün mü?

Bir sonraki oyunun yapım ekibine katılmam için iş teklifinde bulundular, annem göndermedi. :) Şaka bir yana herkes benim GTA gibi bir oyun yaptığımı zannediyor ama benim yaptığım, zevkime göre mod paketi derlemesi yapmak.

Yerli plakalar, forma, gazete gibi yerel motifler eklemek. Ama şunu söyleyebilirim; benim modda tuttuğunu gördükten sonra GTA Online’a uçan motosiklet özelliğini getirmişler, haberini aldım. :) Genelde oyun firmalarının oyunların bazı özelliklerini açık kaynak yapmalarının iki sebebi var: Birincisi, yeni işe alımlarda modlama yapanlar bir adım önde oluyorlar; ikincisi ise yeni oyun çıkana kadar oyuncu kitlesini meşgul edip zaman kazanıyorlar.

Benden daha iyi yerli ve yabancı modder'lar elbette ki vardı. O zamanlar ben de kendimi geliştirsem ülkemizde geçen bir GTA oyunu yapabilir miyiz diye düşünmedim değil. Ancak herkesin de bildiği malum sebeplerden dolayı bu hevesten kısa sürede vazgeçmek zorunda kaldım.

O dönemde GTA Kurtlar Vadisi gibi şeyleri CD satan yerlerden sürekli alıp oynuyorduk. San Andreas için de GTA Superman, GTA Dragon Ball Z ve GTA Iron-Man modları vardı. Bunlarda da parmağın var mı, özellikle Kurtlar Vadisi modunda?

Hem evet hem hayır. Çünkü ben modu yapmadan önce bu tür şeyler imkânsız diye düşünülüyordu. Ben yapılabileceğini gösterdikten sonra ön yargı kırılarak hızlı bir şekilde Türkçe modlar yaygınlaşmaya başladı.

Yapan arkadaşlara bu şekilde katkı sunmuş olabilirim, onun haricinde bahsedilen yamalarda emeğim olmadı. O zamanlar MSN Messenger’dan bana ulaşanlara çok yardımcı olmuşluğum da var. Aralarından bazı arkadaşlar çok güzel işler çıkardılar.

Nasıl yaptın? Yani oyunu modlamak için hangi programlama dilinde düzenleme vb. kullandın?

Yapma hikâyem çok enteresan. İnternet kafede takılırken kafe sahibi "Gece tüm bilgisayarlara format atalım, oyun yükleyelim; yardım eder misin?" demişti. Ben de kabul etmiştim. CD ile her bilgisayara GTA Vice City kurarken kurulu olduğu dosyaları karıştırırken el çabukluğu ile herhâlde oyun ana karakterinin texture dosyasını yanlışlıkla sildim.

Oyuna girdiğimde ise karakterin bembeyaz olduğunu gördüm. Sonra beynimde şimşekler çaktı. Hemen başka bilgisayara gidip aynı dosyayı paint'le açarak siyah bir çizgi çektim. Tekrar oyuna girdiğimde karakterin siyah ile belli yerlerinin boyandığını gördüm. Böyle değişiklik yapabiliyor olmak çok hoşuma gitmişti. Daha sonra gerisi geldi zaten.

Yapmak için sadece boş zaman ve hayal gücü gerekiyor. Modlamayla ilgili her şey “tool” olarak mod sitelerinde mevcut. Hatta herkesin yapabilmesi için bu tool’ları yama dosyasının içine de koymuştum.

GTA 6 için mod yapmayı düşünüyor musun?

Hayır, düşünmüyorum. Çünkü 18 sene önce mod yapmayı bıraktım. Hayat telaşı derken bu tür hobilere boş vakit maalesef kalmıyor. Ama GTA 6’ya güzel bir ekip mod yaparsa onlara abilik yapabilirim. Ayrıca mod yapımı konusunda dağıtıcı firma eskisi kadar olanak sunmuyor.

Daha önce de bahsettiğim gibi mod yapmak oyunları sürekli güncelleyerek yeni oyun çıkana kadar oyuncu kitlesini ayakta tutuyordu. GTA Online ile günümüzde bunu başardıkları için çok ciddi modlar çıkmasına rağmen telif atarak yayından kaldırıyorlar. O kadar uğraşıp yayından kaldırıldığını veyahut dava açıldığını vs. görmek üzücü olurdu.

Maddi gelir elde ettin mi?

Hiçbir maddi gelirim olmadı. Bu işler herkesin bildiği gibi hobi işi. Aradan geçen yaklaşık 20 seneye rağmen bana gelen “Çocukluğumuzun kahramanı, sayende çocukluğumuz güzel geçti.” mesajları maddiyattan daha değerli benim için. Ayrıca sektörde de çok değerli insanlar ile tanışma fırsatım oldu. Bunlar en değerli kazanımlarım diyebilirim.

Sevgili Serdar'a yanıtları ve bir neslin oyun hayatına eğlence kattığı için teşekkürler. :)

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