Her Araba Tutkununun Hayallerini Süsleyen 15 Ateş Pahası Araba

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Neredeyse her otomobil tutkununun hayallerini süsleyen araçlar vardır. Hatta bu araçların birçoğu muhtemelen süper arabalardır. Peki, otomobil tutkunlarının hayallerini süsleyen ve dudak uçuklatan fiyatlara sahip olan bu süper arabalar neler?

Şu an bu yazıyı okuyan birçok otomobil tutkununun hayallerini süsleyen arabalar vardır. Hayallerin sınırı olmadığı gibi bazı araba fiyatlarının da sınırları olmuyor. Söz konusu özellikle süper arabalarsa bol bol sıfırlar uçuşuyor havada. Bu yazımızın konusu da araba tutkunlarının hayallerini süsleyen, dudak uçuklatan fiyatlara sahip olan süper arabalar olacak. İşte dudak uçuklatan fiyatlara sahip süper arabalar:

McLaren P1 - 1,15 milyon dolar

McLaren P1

2013 yılında sadece 375 adet üretin P1, sadece bir ay içerisinde tamamen satılmıştı. 

Ferrari LaFerrari - 1,4 milyon dolar

ferrari laferrari

Listenin en ucuz araçlarından bir tanesi Ferrari LaFerrari. Araç, gerek tasarımı gerekse içerisinde kullanılan teknolojisiyle birçok araba tutkununun hayallerini süslüyor.

Pagani Huayra - 1,4 milyon dolar

pagani huayra

İnka Mitolojisindeki rüzgar tanırısından adını alan Pagani Huayra, bu adı hak edecek donanımlara da sahipti. 6 litre V12 motora ve 620 beygir gücüne sahipti.

Aston Martin One-77 - 1,4 milyon dolar

aston martin one-77

Süper arabalar konusunda eli her zaman güçlü olan Aston Martin’in bu modeli 750 beygir gücü üretebilen 7,3 litre V12 motora sahipti.

Zenovo TS1 GT - 1,9 milyon dolar

Zenovo TS1 GT

2016 yılında tanıtılan ve ST1 ile benzer bir tasarım prensibinin benimsendiği TS1 GT’de 3,5 litre V8 motor bulunuyor. 

Koenigsegg One:1 - 2 milyon dolar

Koenigsegg One:1

Dünyanın ilk mega arabası olarak tanıtılan One:1, tamıtamına 940 beygir gücüne sahipti.

Lamborghini Sesto Elemento - 2,2 milyon dolar

lamborghini sesto elemento

2010 yılında tanıtılan ve futuristik bir tasarıma sahip olan Lamborghini’nin bu modelinin adı, karbonun atom numarasına bir atıf niteliği taşıyor. Ayrıca araçta da karbon fiber kullanılıyor.

Mercedes-Benz AMG One - 2,5 milyon dolar

mercedes-benz amg one

Mercedes-Benz AMG One, ünlü otomobil üreticisinin piyasadaki 50.yılına özel olarak 2017 yılında tanıtılmıştı.
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Ferrari F60 America - 2,5 milyon dolar

ferrari f60 america

F12’nin mekanik ikizi diyebileceğimiz F60 America 740 beygir gücü üretebilen 6,2 litre v12 motora sahipti.

Bugatti Chiron - 2,7 milyon dolar

bugatti chrion

2016 Cenevre Motor Fuarı’nda sergilenen aracın ilk 200 tanesi, henüz araç daha üretilmeden satılmıştı. 

Bugatti Veyron By Mansory Vivere - 3,3 milyon dolar

bugatti veyron by mansory vivere

Bugatti’nin Alman lüks otomobil modifiye şirketiyle işbirliğine giderek ürettiği bu aracı 8 litre W16 motora sahipti.

W Motors Lykan Hypersport - 3,4 milyon dolar

W Motors Lykan Hypersport

780 beygir gücüne sahip olan Lykan Hypersport, ayrıca Furious 7 filminde de boy göstermişti.

Lamborghini Veneno - 4,5 milyon dolar

Lamborghini veneno

Birçokları tarafından tasarımı beğenilmeyen ve hatta bazı otomobil sitelerinde dünyanın en çirkin arabası olarak gösterilen Veneno’nun 4,5 milyon dolarlık fiyatı, tüm bu eleştirileri göğüslemeye yeter herhalde.

Koenigsegg CCXR Trevita - 4,8 milyon dolar

Koenigsegg CCXR Trevita

Sadece üç adet üretilen dünyanın en özel araçlarından bir tanesi olan CCXR Trevita tam 1.004 beygir gücüne sahip.
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Rolls-Royce Sweptail - 13 milyon dolar

rolls royce sweptail

Listedeki en pahalı araba olan Sweptail, ayrıca dünyadaki en pahalı arabalardan da bir tanesi konumunda bulunuyor. Ayrıca bir araca 13 milyon dolar verecek paranız olsa bile bu aracı alamayabilirsiniz çünkü tek bir müşteriye özel olarak yapılan bir araç.

Kaynak : https://www.thethings.com/overpriced-cars-that-belong-in-any-auto-fans-dream-garage/
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