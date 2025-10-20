WhatsApp'a Efsane Yenilik: Her Numaranızı Bilen İstediği Gibi Mesaj Atamayacak

WhatsApp, kullanıcıların bilinmeyen numaralardan mesaj almasını kısıtlayacak. Aylık periyotta çalışacak yeni özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Ancak bu özelliğin ne zaman erişime açılacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara nefes aldıracak bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar, artık rehberlerinde kayıtlı olmayan kullanıcılardan sınırlı sayıda mesaj alacaklar. Gelin bu özelliğin detaylarına bakalım.

Henüz erken aşamada olduğu belirtilen yeni özellik, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek gibi görünüyor. Çünkü kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde tabiri caizse "taciz edilmekten" kurtulmuş olacaklar. Bir kullanıcı, belirli sayıda mesaj attığı ancak yanıt alamadığı diğer kullanıcıya bir daha mesaj atamayacak. Eğer yanıt gelirse sınırlama kalkmış olacak.

Mesaj sınırı şimdilik belirsiz

WhatsApp, bilinmeyen kişilerden gelen mesajlara uygulayacağı sınırlama için şimdilik nihai bir karar vermedi. Alınacak karara göre belki 5, belki de 10 mesajdan sonra bir ay boyunca yeni mesaj gönderilmesi mümkün olmayacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcılar için oldukça önemli. Çünkü özellikle de işletmeler, bazen kullanıcıları bunaltacak seviyede mesaj gönderimi yapabiliyorlar. Kullanıcılar da çareyi, sohbeti sessize almakta buluyor. İşte ne zaman erişime açılacağı bilinmeyen özellik, bu durumu tamamen çözmüş olacak.