Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'a Efsane Yenilik: Her Numaranızı Bilen İstediği Gibi Mesaj Atamayacak

WhatsApp, kullanıcıların bilinmeyen numaralardan mesaj almasını kısıtlayacak. Aylık periyotta çalışacak yeni özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Ancak bu özelliğin ne zaman erişime açılacağı şimdilik bilinmiyor.

WhatsApp'a Efsane Yenilik: Her Numaranızı Bilen İstediği Gibi Mesaj Atamayacak
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara nefes aldıracak bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar, artık rehberlerinde kayıtlı olmayan kullanıcılardan sınırlı sayıda mesaj alacaklar. Gelin bu özelliğin detaylarına bakalım.

Henüz erken aşamada olduğu belirtilen yeni özellik, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek gibi görünüyor. Çünkü kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde tabiri caizse "taciz edilmekten" kurtulmuş olacaklar. Bir kullanıcı, belirli sayıda mesaj attığı ancak yanıt alamadığı diğer kullanıcıya bir daha mesaj atamayacak. Eğer yanıt gelirse sınırlama kalkmış olacak.

Mesaj sınırı şimdilik belirsiz

Başlıksız-1

WhatsApp, bilinmeyen kişilerden gelen mesajlara uygulayacağı sınırlama için şimdilik nihai bir karar vermedi. Alınacak karara göre belki 5, belki de 10 mesajdan sonra bir ay boyunca yeni mesaj gönderilmesi mümkün olmayacak.

WhatsApp, GIF ve emoji animasyonlarından rahatsız olanlar için yeni özellik geliştiriyor WhatsApp, GIF ve emoji animasyonlarından rahatsız olanlar için yeni özellik geliştiriyor

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcılar için oldukça önemli. Çünkü özellikle de işletmeler, bazen kullanıcıları bunaltacak seviyede mesaj gönderimi yapabiliyorlar. Kullanıcılar da çareyi, sohbeti sessize almakta buluyor. İşte ne zaman erişime açılacağı bilinmeyen özellik, bu durumu tamamen çözmüş olacak.

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Bilimsel Olarak En Gerçekçi Uzay Filmleri

Bilimsel Olarak En Gerçekçi Uzay Filmleri

Bir Zamanlar Çok Popüler Olan Ama Şimdilerde Unutulan Otomobil Teknolojileri

Bir Zamanlar Çok Popüler Olan Ama Şimdilerde Unutulan Otomobil Teknolojileri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim