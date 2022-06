Her PlayStation Sahibinin Mutlaka Oynaması Gereken 10 Oyun

Bir PlayStation 4 veya 5 sahibiyseniz, sizler için konsol tarafında PlayStation’a özel olan en iyi oyunlardan oluşan bir liste hazırladık. Ayrıca listede yer alan bazı oyunların PC’de de yer aldığını ve PC sahiplerinin de listeden faydalanabileceğini belirtmekte fayda var.

PlayStation, kendi platformuna özel olarak çıkarttığı oyunlar ile uzun zamandır dikkatleri üzerine topluyordu. Ghost of Tsushima, Detroit: Become Human, Gran Turismo 7, Death Stranding ve dahası derken; Marvel’s Wolverine, God of War: Ragnarök ve The Last of Us Part I de dâhil olmak üzere birçok yeni oyunun da yolda olduğunu biliyoruz.

Sadece PlayStation için piyasaya sürülen özel oyunları da yavaş yavaş PC’ye de çıkartan Sony, oyunlarını daha çok kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor. Bizler de her PlayStation sahibinin mutlaka göz atması gereken 10 oyundan oluşan bir liste ile karşınızdayız. O hâlde listemize geçelim.

Keşke PC’ye de çıksa dediğimiz o oyun: Bloodborne

Platform: PlayStation 4

Dark Souls ve Elden Ring gibi oyunlar ile tanıdığımız, Souls-like türünü yaratan şirket olan FromSoftware tarafından PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Bloodborne, kesinlikle deneyimlenmesi gereken maceraların başında geliyor. FromSoftware’in en başarılı işlerinden bir tanesi olarak kabul edilen oyun, PlayStation 5’te de oynanabiliyor olsa da yeni nesil güncellemesi almadığı için oyunun PlayStation 4 sürümünü çalıştırıyor.

Yeni bir oyun türüne adım atmak için en iyi fırsatlardan: Demon’s Souls

Platform: PlayStation 5

Listedeki sadece PlayStation 5’e özel iki oyundan bir tanesi olan Demon’s Souls, zamanında FromSoftware tarafından geliştirilmiş olan Demon’s Souls oyununun ‘’remake’’ sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Sony’nin Bluepoint Games stüdyosu tarafından geliştirilen Demon’s Souls Remake, birçok açıdan yeni nesil bir deneyim vadediyor. Ayrıca birçok oyuncu tarafından en kolay Souls-like oyun olarak nitelendirilen Demon’s Souls Remake, Souls-like türüne ilk defa giriş yapmak isteyen oyuncular için güzel bir seçenek olabilir.

Square Enix’in ve oyun dünyasının en popüler serilerinden: Final Fantasy VII Remake

Platform: PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows

Modern bir Japon rol yapma oyunu dendiğinde akla gelen ilk oyunlardan bir tanesi olan Final Fantasy VII Remake, seriye aşina olmayan oyuncular için bazı negatif unsurlara ev sahipliği yapsa da savaş mekanikleri konusunda epey başarılı bir yapım. Daha çok modern bir JRYO olan Final Fantasy VII Remake, geçtiğimiz günlerde Steam için de piyasaya sürülmüştü. Oyunun ismi içerisinde her ne kadar ‘’VII’’ bulunsa da kendi bağımsız hikâyesini anlatan bir seri olduğu için hikâyeyi anlamak için herhangi bir önceki oyunu da oynamanıza gerek olmadığını belirtebiliriz.

Samuray dönemine ilgi duyanlar için en iyi seçenek: Ghost of Tsushima

Platform: PlayStation 4, PlayStation 5

inFamous serisi ile tanıdığımız Sucker Punch tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima, bizleri adeta samurayların yaşadığı dönemin içerisine sokuyor. Etkileyici bir samuray hikâyesinin yanı sıra oldukça başarılı bir kılıç dövüşü ve tatmin edici animasyonlar eşliğinde deneyimleyebileceğiniz bu macera, ilk olarak sadece PlayStation 4 için piyasaya sürülse de PlayStation 5 için de uyarlandı.

PlayStation sahibi olup da oynamamak olmaz: God of War

Platform: PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows

Şüphesiz ki PlayStation’ın en köklü ve popüler markalarından bir tanesi olan God of War, oyun dünyasının da en başarılı işlerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Kendine özgün kamera açısı, akıcı oynanış şeması, tatmin edici savaş sistemi, karakter işleyişi ve daha birçok yanıyla öne çıkan oyun, Kratos’un Yunan mitolojisindeki onca macerasından sonrasını konu alan bir zaman dilimini işliyor. Geçtiğimiz aylarda PC’ye de çıkan oyun, ilerleyen aylarda da -bu sene içerisinde çıkması bekleniyor- God of War: Ragnarök adı altında bir devam oyununa kavuşacak.

Görselliğin zirve yaptığı oyunlardan: Horizon Forbidden West

Platform: PlayStation 4, PlayStation 5

PlayStation’ın Guerrilla Games stüdyosu tarafından geliştirilen ve Horizon Zero Dawn’ın devam oyunu niteliğinde olan Horizon Forbidden West, iyi bir devam oyunu olmayı kesinlikle başarıyor. Serinin bir önceki oyununun birçok eksiğini gideren ve bu etkileyici evrenin hikâyesini bir üst safhaya taşıyan Forbidden West, kesinlikle bir şansı hak ediyor. Oyunun hikâyesini en iyi şekilde deneyimlemek istiyorsanız, ilk olarak serinin bir önceki oyunu olan Horizon Zero Dawn’a göz atmanızı tavsiye ederiz. Forbidden West’in aksine, ilk oyun PC’ye de çıkmıştı.

Piyasadaki en iyi süper kahraman oyunlarından bir tanesi: Marvel’s Spider-Man

Platform: PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows (12 Ağustos 2022’de çıkacak)

Oyuncular olarak, ilerleyen yıllarda süper kahraman oyunlarına doyacağız gibi gözüküyor. Marvel’s Spider-Man 2, Marvel’s Wolverine, Marvel’s Midnight Suns, Gotham Knights ve Wonder Woman derken birçok oyunun yolda olduğunu düşünecek olursak, Spider-Man gibi başarılı bir yapım ile bu süper kahraman curcunasına atılmak hiç de kötü bir fikir değil. Spider-Man ile ağ atarak eşsiz bir açık dünya deneyimine kim hayır der ki?

SSD’nizin gücünü hissedin: Ratchet & Clank: Rift Apart

Platform: PlayStation 5

Sadece PlayStation 5’e özel olan bir diğer oyun olan Ratchet & Clank: Rift Apart, PlayStation 5’in SSD teknolojisini de büyük oranda öne çıkaran bir oyun olarak karşımıza çıkıyordu. PlayStation’ın başarılı stüdyosu Insomniac Games tarafından geliştirilen oyun, Ratchet ve Clank ile eğlence dolu bir macera arayan oyuncular için çok güzel bir seçenek olabilir.

Gelmiş geçmiş en çok ödül alan oyun: The Last of Us Part II

Platform: PlayStation 4, PlayStation 5

The Last of Us Part II, çıktığı dönem içerisinde hikâye tarafında sık sık eleştirilere maruz kalsa da teknik anlamda mükemmel bir başarıya imza atarak kendi ismini gelmiş geçmiş en iyi oyunlar arasına yazdırmış, 2020 yılının oyunu ‘’Game of the Year’’ ödülünü almayı başarmıştı. Ayrıca 300+ ödül ile The Witcher 3: Wild Hunt’ı da geçerek gelmiş geçmiş en çok ödül alan oyun unvanını elde etmişti. Kıyamet sonrası bir senaryoyu konu alan ve The Last of Us’ın devamı niteliğinde olan oyun, deneyimleyebileceğiniz en iyi yapımlardan bir tanesi.

Çok daha gelişmiş bir Uncharted deneyimi: Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Platform: PlayStation 5, Microsoft Windows (2022 içerisinde çıkacak)

Sadece PlayStation 5 için piyasaya sürülse de ilerleyen aylar içerisinde PC’ye de çıkacak olan Uncharted: Legacy of Thieves Collection, içerisinde PlayStation 4 için piyasaya sürülen Uncharted 4: A Thief’s End ve Uncharted: The Lost Legacy’nin geliştirilmiş sürümlerini barındırıyor. Özellikle PC tarafında seriye ilk defa girmeyi düşünen oyunculardansanız, sadece son iki oyun PC’ye çıkacağı için ilk üç oyunun hikâyesinin özetini de YouTube gibi platformlardan izlemenizde fayda var.

An itibarıyla her PlayStation sahibinin mutlaka oynaması gereken 10 oyunluk listemizin sonuna geldik. Konsol tarafında PlayStation’a özel olan her oyunu listemize eklememiz mümkün olmasa da sizlerin tavsiyelerini de yorumlarda merakla bekliyoruz.