Samsung'un uzun süredir kaldırmadığı 3,5 mm kulaklık girişi, Galaxy Fold ile birlikte tarihe karışıyor.

Samsung'un dün gerçekleştirdiği Unpacked 2019 etkinliğine damgasını vuran katlanabilir telefonu Galaxy Fold, 1980 dolarlık fiyatıyla dudak uçuklatmayı başarmıştı. Yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken telefonun, yıllardır süren bir Samsung geleneğini devam ettirmediği ortaya çıktı.

Bundan birkaç yıl önce Apple'ın 3,5 mm kulaklık girişini kaldırmış olması, diğer üreticileri de etkilemiş ve akıllı telefon dünyası artık yavaş yavaş kablosuz kulaklık kullanımına kaymaya başlamıştı. Sektörün uğradığı bu değişime ayak uydurmayan Samsung, seçme hakkını kullanıcılara verdiği için hepimizin takdirini kazanmıştı. Şimdi ise Samsung, Galaxy S10 serisinde kulaklık girişi geleneğini aynen devam ettirmesine rağmen, Galaxy Fold'dan bu girişi kaldırdı.

Galaxy Fold'un bir diğer dikkat çeken eksikliği de microSD kart girişinin kaldırılması oldu. Yine Samsung'un uzun yıllardır telefonlarında yer verdiği bu özellik, hâlâ şirketin birçok telefonunda kullanılıyor. 26 Nisan'da 1980 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan Galaxy Fold'un ne kadar başarılı olacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz.