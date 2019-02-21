Galaxy Fold, Akıllı Telefonların Geleceği İçin Neden Önemli?

Samsung, Galaxy Fold ile akıllı telefon pazarında yeni bir kategori açmış oldu. Peki Galaxy Fold, geleceğin akıllı telefonları için neden bu kadar önem teşkil ediyor?

Samsung, dün akşam Birleşik Devletler’de gerçekleştirdiği Unpacked etkinliği ile şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’u tüketicilerin beğenisine sundu. Galaxy Fold, inanılmaz yüksek fiyatı ve yepyeni bir akıllı telefon deneyiminin yanı sıra çok daha önemli bir özelliğe sahip; dünyanın ilk dinamik AMOLED katlanabilir ekranı.

Samsung Galaxy Fold, pek çok akıllı telefonda gördüğümüz Android Pie işletim sistemi ile çalışıyor. Onu özel kılan nokta ise açıldığında tek parça olan 7.3 inçlik tek bir ekran haline gelen QXGA+ çözünürlüğe sahip Dinamik AMOLED katlanabilir ekran. Bu ekran sayesinde akıllı telefon kullanım alışkanlığımız bilgisayarlara bir adım daha yaklaşmış oluyor.

Galaxy Fold, 7.3 inçlik ekranında üç işi aynı anda yapabilmenizi sağlıyor. Aynı anda YouTube’da bir video izlerken bir yandan WhatsApp’ta mesajlaşabilir, Bir yandan da Google’da bir arama gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik ekranın devasa boyutlarda oluşu, tüm bu işlevleri yapmayı oldukça kolaylaştırıyor.

Elbette ki tüm bunları bir tablette de gerçekleştirebilirsiniz. Fakat hiçbir tableti pantolonunuzun yan cebine sığdıramazsınız. Ayrıca yine hiçbir tableti büyük bir ekrana ihtiyacım yok diyip 4.6 inçlik küçük bir ekranda tek elle kullanamazsınız. Samsung, katlanabilir akıllı telefonu ile tablet deneyimini, premium akıllı telefon deneyimi ile birleştiriyor.

Bu oldukça ilginç bir nokta çünkü akıllı telefonların bilgisayarların yerini almasını engelleyen iki büyük neden bulunuyor; çoklu görevlerdeki yetersizlik ve küçük ekran. Galaxy Fold, bu iki sorunu da ortadan kaldırıyor. Ekranı üçe bölerek aynı anda üç uygulamayı kullanabiliyor, üstelik bunu 7.3 inçlik bir ekranda gerçekleştiriyorsunuz.

Peki Galaxy Fold’un hiç eksi noktası yok mu? Elbette ki var. Galaxy Fold’un çıkış fiyatı 1980 dolar olacak. Kıyaslamak gerekirse Galaxy S10, 900 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Yani Galaxy Fold ile tablet deneyimini akıllı telefon deneyimini birleştirmek istediğinizde adeta iki adet Galaxy S10 satın almış oluyorsunuz.