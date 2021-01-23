Günümüzde internette pek çok alışveriş sitesi indirimler sunuyor olsa da Etiketinyarisi.com, bu sitelerden farklı olarak her gün her ürününde %50 indirim sunuyor. Alışveriş sitesi, pek çok farklı kategoriden ürüne ev sahipliği yapıyor.

İnternette her gün binlerce ürün indirime giriyor olsa da bu indirimlerin miktarları çoğunlukla fazlasıyla düşük oluyor. Fakat şimdi bahsedeceğimiz Etiketinyarisi.com isimli online alışveriş sitesi, her gün ürünlerinde %50 indirim olanağı sunuyor. Site, satıcıları ve alıcıları aynı platformda birleştiriyor.

Kırgızistanlı kadın girişimci Nurzada Nurdinova tarafından kurulan Etiketinyarisi.com, kullanıcılara tüm ürünlerde %50 ve üzerinde indirimler sunuyor. "Her gün sezon sonu" sloganıyla hizmet veren site, kullanıcıların internette tek tek ürün aramalarını önlemek ve onlara her gün %50 indirimli ürünler sunmak amacıyla kuruldu.

Zaman fark etmeksizin %50 indirim:

Yaklaşık bir ay önce kurulan Etiketinyarisi.com, tedarikçi ve tüketiciyi aynı yerde buluşturuyor. Ürün satışı yapacak olan kullanıcılar siteye mağaza başvurusunda bulunuyorlar. Başvuruları kabul edildiğinde site üzerinden ürünlerini satışa sunabiliyorlar. Alışveriş sitesinde ayakkabı, çanta, anne bebek ürünleri, kozmetik ürünler, erkek bakım ürünleri; erkek, kadın ve çocuk giyim, teknolojik ürünler, dünyanın birçok noktasına turlar ve daha birçok kategori bulunuyor.

Saat ve gün fark etmeksizin her zaman %50 ve üzerinde indirim sunan Etiketinyarisi.com'dan alışveriş yapmak da bir o kadar kolay. Alışveriş yapmak için siteye üye olup hesabınıza giriş yaptıktan sonra istediğiniz bir ürünün siparişini kolayca verebiliyorsunuz.

Etiketinyarisi.com, sevdiğiniz bir ürünü daha sonra satın almak üzere kaybetmemek isterseniz 'favorilere ekle' seçeneğine de yer veriyor. İstediğiniz ürünü satın alacağınız zaman fatura adresinizi ve ödeme bilgilerinizi doldurup taksit seçeneğini seçiyorsunuz. Ödeme adımları tamamlandığında siparişiniz tedarikçi tarafından belirtilen süre içinde adresinize gönderiliyor.