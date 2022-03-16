Dijital bir eğlence aracı olmaktan çıkıp günlük hayatımızın büyük bir bölümünü oluşturmaya başlayan sosyal medya hesaplarımız her an hesap çalma tehlikesi ile karşı karşıya. Gerçek hayatınızı bile etkileyebilecek sosyal medya hesap çalınmasını önlemek ve internet deneyiminizi çok daha güvenli hale getirebilmek için uygulayabileceğiniz yöntemler var.

Sosyal medya platformları, ilk kuruldukları günlerde hayal bile edilemeyecek kadar popüler hale geldi. Öyle ki artık sosyal medya ve gerçek hayat arasındaki çizgi son derece ince. Bu nedenle pek çok kullanıcı haklı olarak sosyal medya hesaplarımızı nasıl koruyabiliriz diye endişe diyor. Maalesef internet dünyası asla tam anlamıyla güvenli bir yer haline gelemediği için hesap çalma tehlikesi ile her an karşı karşıya olduğumuzu unutmamalıyız.

Sosyal medyada hesap çalmaya karşı alınacak önlemler aslında son derece basit ancak kendimizi kaptırdığımız zaman pek çoğunu gözardı edebiliyoruz. Maalesef bu gözardı etme durumu sonucunda basit bir hesap çalma gibi görünen hırsızlık eylemi, gerçek hayatımızı epey olumsuz etkileyecek adli bir vakaya bile dönüşebiliyor. Gelin sosyal medya hesabızın çalınmasına karşı alabileceğiniz önlemlere yakından bakalım ve internet deneyiminizi nasıl daha güvenli hale getirebileceğinizi görelim.

Sosyal medyada hesap çalmaya karşı alınacak önlemler:

Benzersiz ve güçlü parolalar belirleyin.

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.

Her şeye tıklamayın.

Hesabınızı gizleyin.

Kimlerin isteğini kabul ettiğinize dikkat edin.

Konum paylaşmadan önce iki kez düşünün.

İnternette hiçbir şeyin kaybolmadığını unutmayın.

Kimlik avı ve benzeri dolandırıcılık yöntemlerine dikkat edin.

Paylaştığınız etiketleri gözden geçirin.

Güvenilir bir antivirüs yazılımı kullanın.

Benzersiz ve güçlü parolalar belirleyin:

Bunu da bilmeyen mi var demeyin, evet var. Hala kullanıcıadı1234 şeklinde kullanılan parolalar son derece yaygın. Kayıtlı e-posta adresi ile ya da söz konusu kullanıcı adı ile neredeyse birebir aynı olan parolalar, kullanıcıların aklında daha kolay kaldığı için sık sık tercih ediliyor ama bilin bakalım başka kimler bu parolaları hızla buluyor? Evet, hırsızlar.

Öncelikle hangi parola, kaç haneli olursa olsun asla kişisel bilgi içeren bir kelime ya da sayı kullanmayın. Bol bol büyük, küçük harf kullanın. Harfler arasında mutlaka bazı rakamlar geçtiğinden emin olun. Nokta ve diğer noktalama işaretlerini de yine aralara serpiştirmelisiniz. Yani kullanıcıadı1234 şifresini kullanıcı1.234adı yapsanız bile işler daha güvenli hale gelir. Tabi, bu kadar basit olmasın.

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın:

Bugün artık neredeyse tüm sosyal medya platformları, kullanıcılarına iki faktörlü kimlik doğrulama hizmetini sunuyor. Ayarlar sayfası üzerinden kolayca aktif hale getirebilirsiniz. Sistem basit, şifre ve kullanıcı adı ile giriş yapıldıktan sonra bir de cep telefonunuza SMS ile bir kod geliyor ve bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Yani bir kişi cep telefonunuza el koymadıkça hesabınıza giriş yapmaz.

Her şeye tıklamayın:

Harika indirimler, yaz fırsatları, hesabınıza kimlerin baktığını görün, bankalar bedava para dağıtıyor, seksi insanlar tanışın, evinizden para kazanın, bedava oyun indirin, tatil kazanın, o ünlü öyle bir yakalandı ki; tabi buyrun tıklayın. Olmaz sayın okuyucu. Bedava peynir yalnızca fare kapanında olur. Bu tür başlıklarla paylaşılan bağlantıların büyük bölümü dolandırıcılık içeriklidir. Şüpheli bağlantıları açmayın.

Hesabınızı gizleyin:

Maalesef sosyal medya platformlarında özellikle kadınların ve çocukların akıl almaz tacizlere uğradığını görüyoruz. Yapılacak en etkili güvenlik yöntemi hesabınızı gizlemektir. Tamam, takipçi kasmak istiyor olabilirsiniz ama takipçi sayınız arttıkça karşınıza çıkacak sapkınlıkların sayısı da artacaktır. Bu nedenle daha kendi halinde bir takipçi sayısıyla çok daha güvenli bir internet deneyimi yaşamalısınız.

Kimlerin isteğini kabul ettiğinize dikkat edin:

Elbette, hesabı gizlemek yeterli değil. Kimlerin takip isteğini kabul ettiğiniz de son derece önemli. Tanıdığımın, tanıdığının, tanıdığı derken ülkenin yarısıyla takipleşmeye başlayabilirsiniz. Sonuç olarak bu kişilerle girilecek diyaloglar ve paylaşacakları bağlantıların güvenliği hiçbir zaman kontrol altında olmayacaktır. Yani oturup bir kahve içmediğiniz insanla neden takipleşesiniz?

Konum paylaşmadan önce iki kez düşünün:

Sosyal medya ile gerçek hayat artık iç içe olduğu için sosyal medyada hesap çalmaya karşı alınacak önlemler aynı zamanda hayatınızı korumaya yönelik önlemlerdir. Ailece gittiğiniz bir tatilin fotoğraflarını anlık olarak herkese açık sosyal medya hesabınızda paylaştığınız zaman basit düşünelim; kapı zilinden adınızı görüp hesabınıza bakan bir hırsıza buyur kardeşim demiş oluyorsunuz.

İnternette hiçbir şeyin kaybolmadığını unutmayın:

Baktıktan sonra sil tamam mı, tamam ama ben silsem internet silmez. Hatırlayın, Instagram’da yaşanan ufak bir sorun nedeniyle mesajlar sayfasını yenilediğiniz zaman yıllar önce silinmiş mesajlar ortaya çıkmıştı. Bu elle tutulur örnek olsa da tek değil. Kaybolan mesajlar ve görseller bile asla tam olarak silinmezler. Ekran fotoğrafı almak her zaman mümkün. Yani özetleyelim, bir gün herkesin görmesinden çekineceğiniz şeyleri özelde bile olsa paylaşmadan önce iki kez düşünün.

Kimlik avı ve benzeri dolandırıcılık yöntemlerine dikkat edin:

Her şeye tıklamayın başlığında anlattığımız bağlantılar, bazen basit bir kimlik avı dolandırıcılığıyla sosyal medya hesabınızı çalabilir; bazen ise banka hesaplarınızı boşaltacak kadar ileri gidebilirler. Hani herkesin takip isteğini kabul etmeyin demiştik ya, işte uzaktan tanıdığınız birinin hesabı ele geçilirse ve siz farkında olmadan onun sahte mesajlarına kanarsanız tertemiz bir şekilde dolandırılırsınız.

Paylaştığınız etiketleri gözden geçirin:

Daha fazla insanın görmesini sağlamak, daha fazla beğeni kazanmak ya da daha fazla takipçi çekmek için hepimiz paylaşımlarımızı hashtag adı verilen etiketlerle süslüyoruz. Eğer hesabınız gizli değilse bu etiketler üzerinden dünyadaki tüm sosyal medya kullanıcıları o paylaşımınızı görebilir. Tıpkı konum paylaşımında olduğu gibi etiket paylaşımında da kimlerin görebileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Güvenilir bir antivirüs yazılımı kullanın:

İster mobil cihazınızdan ister masaüstü internet tarayıcınızdan sosyal medyaya giriş yapıyor olun, mutlaka güvenilir bir antivirüs yazılımı kullanın. Tarayıcı ve uygulama eklentisine sahip olan antivirüs yazılımları, kullanıcıların şifrelerini gizler ve güvenli olmayan bağlantılara gitmeden önce uyarı verirler. Elbette, dünyanın en iyi antivirüs yazılımı bile her şeyi koruyamaz ama en azından bazı tehlikeleri ortadan kaldıracaktır.

İnternet dünyanızı çok daha güvenli hale getirmek için sosyal medyada hesap çalmaya karşı alınacak önlemleri listeledik ve kısaca bu önlemleri nasıl uygulayabileceğinizden bahsettik. Biliyoruz, internet pek çok kişiyi heyecanlandıracak kadar geniş bir dünya sunuyor ama lütfen unutmayın, her dünya tehlikelerle doludur.