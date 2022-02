Naylon poşetleri bırakıp bez poşet kullanımını artırıyoruz fakat o bez poşetleri de yine marketten aldığımız plastiklerle dolduruyoruz. Veya yeni tanıtılan bir telefon, inceliğiyle büyük ses getiriyor fakat zayıf bataryası sebebiyle powerbank'ten bağımsız tutamıyoruz. Gündelik hayatımızdan bu gibi keyif kaçıran durumları derledik.

Teknolojinin inanılmaz bir hızla her geçen gün gelişmesi, büyük işler gerçekleştiren cihazların daha da mobil olmasını mümkün kılıyor. Söz konusu gelişmelerle birlikte daha hafif, daha ince fakat daha güçlü cihazlar elimize geçiyor. Peki oldukça iyi olarak nitelendirebileceğimiz bu ürünlerin faydalarını kapatan negatif tarafları yok mu?

Ya da başka bir açıdan bakacak olursak yaptığımız eylemler gözümüze başta güze görünse de bunların ardından gelen olayların veya diğer eylemlerin, baştaki eylemin söz konusu iyiliğini etkisiz kıldığını hiç düşündünüz mü? Bez çanta kullanıp içini plastik ambalajlarla doldurmayı buna örnek olarak gösterebiliriz. Bu gibi başta iyi görünen fakat sonrasında hevesimizi kursağımızda bırakan durumları sizlere derledik.

Perde arkasını gördüğümüzde keyfimizi kaçıran durumlar:

Bu manzara başta kimilerinin hayallerini süslüyor, fakat maalesef neredeyse her cihazda olmak üzere batarya sorunu hâlâ aramızda

2017 yılında iPhone X ile karşımıza çıkan Face ID, maske ve gözlük kullanınca sahibini tanıyamamasıyla eleştiriliyordu. Neyse ki son güncellemelerle bu sorunun önüne geçildi

Siz o kadar harcama yapıp ona kalacağı kusursuz bir yer kurabilirsiniz fakat kediniz gidip boş kutuyu seçecektir

Sosyalleştiğinizi mi düşünmüştünüz? Yanlış! Sadece sahte olduğu her yanından belli olan bir çekilişe tanımadığınız biri tarafından etiketlendiniz

Müzikle uğraşan kişilerin her müzik aletine tek bir noktadan ulaşabilmesi güzel elbette. Fakat özellikle enstrümanlara yüksek harcamalar yapanların bu durum karşısında ufak da olsa iç çektiği kesin

Oraya rastgele şeyler yazmıyorsak hatırlamayacağımızı bildiğimizdendir

İhtiyaçlarınız sırf plastik pakette diye almayın demiyoruz elbette. Fakat -çevreyi büyük yükten kurtarsa da- naylon poşet kullanımının bırakılması geniş çerçeveden bakınca çok küçük bir adım değil mi?

Sanatçının 'masa üstümüz, masaüstümüz kadar düzenli mi?' isimli çalışması

Powerbank'e mahkum ediyorsa bir telefonun inceliği gerçekten bir şey ifade eder mi?

Yüksek maliyetli spor arabanızla hava atabilirsiniz, en azından başka biri çok daha pahalı olan iş makinesiyle aniden ortaya çıkmadığı sürece

Karakterimizin yüz ifadesi, durumu, buraya yazacağımız herhangi bir cümleden daha iyi anlatıyor

Terzi kendi söküğünü dikemez temalı görselimiz

Zar zor park yeri bulup seviniyoruz. Sonrasında tellerde duran kuşları görüyoruz ama park edecek başka yer olmadığından çaresizce kaderimizi kabulleniyoruz

Firma adı vermiyoruz, fakat elimize ilk geçtiğinde tasarım harikası olarak gördüğümüz cihazları bir süre sonra bu halde görmek sizce de can sıkıcı değil mi?

Söz konusu çizimlerin sahibi olan YES , BUT hesabını buradan ziyaret edebilirsiniz. Günlük hayatta karşılaştığınız bu gibi can sıkıcı durumları siz de yorum kısmında paylaşabilirsiniz.