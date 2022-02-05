Ekrana Uzun Uzun Bakmanıza Neden Olacak Görüntüler

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Gördüğünüz An Ekrana Uzun Uzun Bakmanıza Neden Olacak 25 Sıra Dışı Görüntü

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Öğrenmek sizin için bir tutkuysa doğru yerdesiniz çünkü içeriği okumayı tamamladığınızda bir belgesel izlemiş kadar olacaksınız.

İnternette kolay kolay rastlayamayacağınız bu nadir görüntüler, yaşamın içindeki farklılıklardan özenle seçildi. Her bir maddenin sizi büyüleyeceğinden şüpheniz olmasın.

Bilgileri okurken adeta bir ansiklopedi karıştırıyormuş hissine kapılacaksınız ve eşinize, dostunuza bir an önce göstermek isteyeceksiniz. İşte o görüntüler...

1. Bir mavi balinanın penisi böyle görünüyor.

mavi balina penisi

Penislerinin uzunluğu 3 metreyi bulabiliyor.

balina penisi

Hayvanlar alemindeki en büyük penise sahipler.

balık penisi

2. Galápagos dev kaplumbağası ve bir atın cüsse olarak kıyaslaması.

at ve kaplumbağa

3. La Palma adasında patlayan yanardağın külleri altında kalan ev.

la palma

4. MÖ 4. yüzyılda yaşamış ve doğal şartlarla kendiliğinden mumyalanmış bir adamın cesedi. 1950 yılında Danimarka'daki Jutland Yarımadası'nda bir torf bataklığına gömülü olarak bulundu. 

mumya

5. Yaşayan en yakın akrabamız olan şempanzenin ayakları.

goril ayağı

6. 50 yıl önce ilginç bir yerleşim ile ekilen Japon sedirlerinin havadan çekilen fotoğrafları.

ağaçlar

7. İzlanda'nın insan formundaki elektrik kuleleri.

elektrik kulesi

8. Mısır'da yapılan balkona sıfır köprü.

mısır yol

9. Canon'un 1993 yılında ürettiği yazıcılı bir dizüstü bilgisayar.

canon

10. Tüm karizmasıyla poz veren bir siyah kuğu.

siyah kuğu

11. Solda yayvan kafasıyla aligatör, sağda ise üçgen formdaki kafasıyla timsah yer alıyor.

timsah

12. Avustralya'da şehir atıkları denize gitmesin diye su kanallarına konulan bir file.

kanalizasyon

13. Bir ATM'yi basan böcek sürüsü.

atm

14. 1901'den beri yanan bu ampul, ürünlerin nasıl kasıtlı olarak modern teknolojide kalıcı olmayacak şekilde yapıldığının güçlü kanıtı olarak gösteriliyor.

ampul

15. Kar fırtınasına maruz kalan bir bisiklet.

buz bisiklet

16. Asya çim kertenkelesinin, vücudunun ortalama 3 katı uzunluğunda son derece uzun bir kuyruğu vardır.

kertenkele

17. Hindistan'da güneş panellerinin su kanalları üzerine monte edilmesi sayesinde buharlaşma kayıplarının önüne geçiliyor, fazladan arazi kullanılmıyor ve aynı zamanda panellerin soğuk tutulması sağlanıyor.

güneş enerjisi

18. Çamur izine dikkatli bir şekilde baktığınızda dev bir orman görüyorsunuz.

araba desen

19. 15. yüzyılda yapılan, detaylarıyla kendine hayran bırakan bir Jain tapınağı.

tapınak

20. Telefonun sıcaklığına aldanan bir yılan (Yuttuysa sonu kötü olmuş olabilir).

yılan

21. ABD'de bulunan Shiprock, 30 milyon yıl önce meydana gelen bir volkanik patlamada oluştu. Kızılderililer tarafından kutsal kabul ediliyor.

Jord Hammond

22. Bu palmiye ağacı "yıkılmadım, ayaktayım" der gibi yükselmiş.

palmiye

23. Kıvırcık kıllara sahip kedi çeşitlerinden Selkirk Rex.

kıvırcık kedi

24. Klozetin kapağını kaldırdığınızda bu görüntüyle karşılaştığınızı bir düşünün.

klozet yılan

25. Veya bu görüntüyle!

kurbağalar
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