Ekrana Uzun Uzun Bakmanıza Neden Olacak Görüntüler

Öğrenmek sizin için bir tutkuysa doğru yerdesiniz çünkü içeriği okumayı tamamladığınızda bir belgesel izlemiş kadar olacaksınız.

İnternette kolay kolay rastlayamayacağınız bu nadir görüntüler, yaşamın içindeki farklılıklardan özenle seçildi. Her bir maddenin sizi büyüleyeceğinden şüpheniz olmasın. Bilgileri okurken adeta bir ansiklopedi karıştırıyormuş hissine kapılacaksınız ve eşinize, dostunuza bir an önce göstermek isteyeceksiniz. İşte o görüntüler... 1. Bir mavi balinanın penisi böyle görünüyor. Penislerinin uzunluğu 3 metreyi bulabiliyor. Hayvanlar alemindeki en büyük penise sahipler. 2. Galápagos dev kaplumbağası ve bir atın cüsse olarak kıyaslaması. 3. La Palma adasında patlayan yanardağın külleri altında kalan ev. 4. MÖ 4. yüzyılda yaşamış ve doğal şartlarla kendiliğinden mumyalanmış bir adamın cesedi. 1950 yılında Danimarka'daki Jutland Yarımadası'nda bir torf bataklığına gömülü olarak bulundu. 5. Yaşayan en yakın akrabamız olan şempanzenin ayakları. 6. 50 yıl önce ilginç bir yerleşim ile ekilen Japon sedirlerinin havadan çekilen fotoğrafları. 7. İzlanda'nın insan formundaki elektrik kuleleri. 8. Mısır'da yapılan balkona sıfır köprü. 9. Canon'un 1993 yılında ürettiği yazıcılı bir dizüstü bilgisayar. 10. Tüm karizmasıyla poz veren bir siyah kuğu. 11. Solda yayvan kafasıyla aligatör, sağda ise üçgen formdaki kafasıyla timsah yer alıyor. 12. Avustralya'da şehir atıkları denize gitmesin diye su kanallarına konulan bir file. 13. Bir ATM'yi basan böcek sürüsü. 14. 1901'den beri yanan bu ampul, ürünlerin nasıl kasıtlı olarak modern teknolojide kalıcı olmayacak şekilde yapıldığının güçlü kanıtı olarak gösteriliyor. 15. Kar fırtınasına maruz kalan bir bisiklet. 16. Asya çim kertenkelesinin, vücudunun ortalama 3 katı uzunluğunda son derece uzun bir kuyruğu vardır. 17. Hindistan'da güneş panellerinin su kanalları üzerine monte edilmesi sayesinde buharlaşma kayıplarının önüne geçiliyor, fazladan arazi kullanılmıyor ve aynı zamanda panellerin soğuk tutulması sağlanıyor. 18. Çamur izine dikkatli bir şekilde baktığınızda dev bir orman görüyorsunuz. 19. 15. yüzyılda yapılan, detaylarıyla kendine hayran bırakan bir Jain tapınağı. 20. Telefonun sıcaklığına aldanan bir yılan (Yuttuysa sonu kötü olmuş olabilir). 21. ABD'de bulunan Shiprock, 30 milyon yıl önce meydana gelen bir volkanik patlamada oluştu. Kızılderililer tarafından kutsal kabul ediliyor. Jord Hammond 22. Bu palmiye ağacı "yıkılmadım, ayaktayım" der gibi yükselmiş. 23. Kıvırcık kıllara sahip kedi çeşitlerinden Selkirk Rex. 24. Klozetin kapağını kaldırdığınızda bu görüntüyle karşılaştığınızı bir düşünün. 25. Veya bu görüntüyle! İLGİLİ HABER Nabzınız Yükselecek: İnternette Kolay Kolay Karşınıza Çıkmayacak 25 Sıra Dışı Görüntü İLGİLİ HABER Gördüğünüz An Bir Süre Donup Kalmanıza Neden Olacak 25 Sıra Dışı Görüntü

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