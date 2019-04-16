Heyecanlandıran İddia: 4.8 İnç Ekranlı iPhone XE Geliyor

Yeni bir rapora göre Apple, tüketicilerin uzun süredir beklediği kompakt ve uygun fiyatlı iPhone XE üzerinde çalışmalarına başladı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, üç yıldan biraz daha uzun bir süre önce iPhone SE adında standart iPhone ürün hattının dışında bir akıllı telefon tanıttı. iPhone 5 ile neredeyse aynı tasarıma sahip olan bu cihaz, hem kompakt tasarımı ile hem de uygun fiyatı ile geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

iPhone SE piyasaya çıktığı günden bu yana geniş bir kullanıcı kitlesi iPhone SE 2 modelinin tanıtılmasını bekliyor. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında ortaya çıkan raporlar, Apple’ın bir iPhone SE 2 üzerinde çalıştığını, hatta cihazın daha küçük bir kasanın içinde iPhone 8 ile benzer bir donanıma sahip olacağını belirmişti.

Ancak iPhone SE 2 söylentileri bir anda kesildi. Ardından ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu yılın başlarında paylaştığı notta bir iPhone SE 2 modelinin söz konusu olmayacağını belirtti. Bu haber, mevcut iPhone modellerinin devasa boyutlarından ve yüksek fiyatlarından kaçmaya çalışan kişileri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Yeni ortaya çıkan bir rapor ise iPhone SE 2 bekleyenleri heyecanlandırdı. Rapora göre Apple, iPhone XE adında yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. 4,8 inçlik OLED ekrana sahip olacağı söylenen bu modelde iPhone Xs serisinde bulunan Apple A12 Bionic işlemci kullanılacak. Peki bu cihazın fiyatı ne olacak?

Beklentiler, OLED ekranlı bir iPhone XE modelinin 600 ila 800 dolar arasında bir fiyata sahip olması yönünde. Apple, hem OLED ekran cihazın maliyetini artıracağı için, hem de uygun fiyatlı bir iPhone modeli premium modellerin satışını baltalayacağı için iPhone XE’nin fiyatını iPhone XR’a mümkün olduğunca yakın tutacak.