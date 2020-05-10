Heyecanlandıran Söylenti: Diablo 2 Remaster Bu Yıl Çıkacak

İzometrik bakış açısına sahip hack and slash rol yapma oyunlarının pek çok kişiye göre en iyi örneği olan Diablo 2 için heyecan yaratan bir söylenti ortaya çıktı. Oyun bu yıl içerisinde remaster edilerek geri dönebilir.

Blizzard, dünyanın en bilinen oyun yapımcılarından birisi ve bu şöhretini borçlu olduğu oyunlardan biri de Diablo serisi. Serinin hayranları arasında özel bir yere sahip olan oyunlardan biri de Diablo 2.

Zamanında Blizzard’ın StarCraft: Remastered’ı duyurmasından bu yana firmanın hayranları, Diablo 2 için de benzer bir yenilenmiş versiyon görüp görmeyeceğimizi soruyor. Orijinal oyunun proje ve tasarım sorumlusu David Brevik ise bunu yapmanın Blizzard için zor olacağını söylüyordu.

Bu yılın sonunda yenilenmiş Diablo 2 gelebilir

Fransız sitesi Actugaming’e dayandırılan haberlere göre, Activision’ın bir alt firması olan Vicarious Visions bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkacak yenilenmiş bir Diablo 2 oyunu üzerinde çalışıyor. Oyunun adı ise Diablo 2 Resurrected olacak. Actugaming’in daha önce Diablo 4, Shadowlands ve Overwatch 2’yi daha resmi açıklamalar yapılmadan önce gündeme getirdiğini hatırlatmakta da fayda var.

Öte yandan Diablo 2 Resurrected, oyuncuların seriden beklediğini tam olarak veremeyebilir. Warcraft 3 Reforged, hem satış hem de eleştirmen yorumları anlamında sınıfta kalmıştı. Bir süre Metacritic’in kullanıcı değerlendirmesinde en alt sırada bulunan yapım, yenilenmiş Diablo 2 için de şüphelere neden oluyor.

Blizzard eskiye dönüyor

Eski oyunların yenilenmesi, sadece Blizzard’ın yaptığı bir şey değil. Pek çok firma eski oyunlarını modern bilgisayarlara uyumlu hale getirerek yeniliyor. Age of Empires bunu 2 defa başarılı şekilde yapmayı başardı.

Öte yandan Blizzard, Microsoft ile aynı başarıya sahip değil. Bunun pek çok farklı nedeni olsa da temel olarak, firma içerisinde geçmişte yaşanan krizler ve ayrılan çalışanların ardından firmanın orijinal oyunlara dair varlıklarını kaybetmesi gösterilebilir. David Brevik de bu noktaya dikkat çekmişti.

Diablo 2 Resurrected hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Oyun piyasaya çıktığında alıp oynar mısınız?