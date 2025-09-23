Hideo Kojima'nın Xbox Oyunu OD'den İlk Fragman Geldi [Video]

Hideo Kojima'nın Xbox ile birlikte geliştirdiği oyun OD'den ilk tanıtım fragmanı paylaşıldı. Fragman, film benzeri bir yapıyla gelecek oyunun gerçekçi grafikler ve korkutucu ögelerle dolu olacağını gösteriyor.

Oyun dünyasının en önemli isimlerinden olan Hideo Kojima, 2022 yılında yaptığı açıklamayla Xbox ile yepyeni bir oyun için ortaklığa gittiğini duyurmuştu. 2023’te ise “OD” ismini alan bu oyundan çok kısa bir görüntü ve oyuncu kadrosu paylaşılmıştı. OD için bekleyiş sürerken bugün oyuncuları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Kojima Productions, geçtiğimiz saatlerde OD oyunundan ilk tanıtım fragmanını bizlerle buluşturdu. Fragman, oyunun gerçekçi grafikler ve oyuncuların yüreğini ağzına getirecek korku ögeleriyle donatılacağını ortaya koyuyor.

İşte Kojima’nın Xbox oyunu OD’nin ilk fragmanı

Tanıtım fragmanına baktığımızda ana karakterin kırmızı bir kapıyı açtığını ve mumlar yaktığını görüyoruz. Dışarıda yağmur yağıyor ve gizemli tıklatma sesleri de geliyor. Sonunda ise korkutucu bir an yaşanıyor. Bu kısa tanıtım fragmanından bile OD’nin korkutucu bir yapım olacağı anlaşılabiliyor. Ayrıca ultra gerçekçi grafikler de dikkat çekiyor.

Gelen bilgilere göre OD, oyuncuları içine çekmeyi başaran eşsiz bir oyun olacak. Maalesef çok fazla detay yok. Ancak hem oyun hem film gibi bir yapım olacağını söyleyebiliriz. Kojima Productions, OD için Xbox ile ortak çalışıyor. Microsoft ayrıca teknik ve görsel detaylarda da Unreal Engine ile destek sunuyor.

OD’nin başrolünde IT, I Am Not Okay With This gibi yapımlarla tanınan Sophia Lillis yer alacak. Lillis’e ek olarak** Udo Kier ve Hunter Schafer** gibi ünlü oyuncular da yapımda karşımıza çıkacak. Şu anda hâlâ geliştirilme aşamasında olan OD’nin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok.