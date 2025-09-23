Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Hideo Kojima'nın Xbox Oyunu OD'den İlk Fragman Geldi [Video]

Hideo Kojima'nın Xbox ile birlikte geliştirdiği oyun OD'den ilk tanıtım fragmanı paylaşıldı. Fragman, film benzeri bir yapıyla gelecek oyunun gerçekçi grafikler ve korkutucu ögelerle dolu olacağını gösteriyor.

Hideo Kojima'nın Xbox Oyunu OD'den İlk Fragman Geldi [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun dünyasının en önemli isimlerinden olan Hideo Kojima, 2022 yılında yaptığı açıklamayla Xbox ile yepyeni bir oyun için ortaklığa gittiğini duyurmuştu. 2023’te ise “OD” ismini alan bu oyundan çok kısa bir görüntü ve oyuncu kadrosu paylaşılmıştı. OD için bekleyiş sürerken bugün oyuncuları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Kojima Productions, geçtiğimiz saatlerde OD oyunundan ilk tanıtım fragmanını bizlerle buluşturdu. Fragman, oyunun gerçekçi grafikler ve oyuncuların yüreğini ağzına getirecek korku ögeleriyle donatılacağını ortaya koyuyor.

İşte Kojima’nın Xbox oyunu OD’nin ilk fragmanı

Tanıtım fragmanına baktığımızda ana karakterin kırmızı bir kapıyı açtığını ve mumlar yaktığını görüyoruz. Dışarıda yağmur yağıyor ve gizemli tıklatma sesleri de geliyor. Sonunda ise korkutucu bir an yaşanıyor. Bu kısa tanıtım fragmanından bile OD’nin korkutucu bir yapım olacağı anlaşılabiliyor. Ayrıca ultra gerçekçi grafikler de dikkat çekiyor.

Gelen bilgilere göre OD, oyuncuları içine çekmeyi başaran eşsiz bir oyun olacak. Maalesef çok fazla detay yok. Ancak hem oyun hem film gibi bir yapım olacağını söyleyebiliriz. Kojima Productions, OD için Xbox ile ortak çalışıyor. Microsoft ayrıca teknik ve görsel detaylarda da Unreal Engine ile destek sunuyor.

od

OD’nin başrolünde IT, I Am Not Okay With This gibi yapımlarla tanınan Sophia Lillis yer alacak. Lillis’e ek olarak** Udo Kier ve Hunter Schafer** gibi ünlü oyuncular da yapımda karşımıza çıkacak. Şu anda hâlâ geliştirilme aşamasında olan OD’nin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok.

Palworld'ün Yeni Oyunu Palfarm Duyuruldu, İlk Fragman Geldi [Video] Palworld'ün Yeni Oyunu Palfarm Duyuruldu, İlk Fragman Geldi [Video]
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim