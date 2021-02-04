Hindistan polisi, ülkenin tarım yasasını protesto eden dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında suç duyurusunda bulundu. Genç aktivist "komplo ve düşmanlığı teşvik" ile suçlanıyor.

Hindistan'da hükümet, tarım sektöründe büyük şirketlere önemli avantajlar sağlayan bir yasa hazırlamıştı. Ülkenin dört bir yanındaki çiftçiler de bu yasaya karşı aylardır protesto eylemleri düzenlemekteydi. Konuyla ilgili olarak oldukça ilginç bir gelişme yaşandı.

18 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, Twitter gönderileri ile Hindistan'daki çiftçilere desteğini ifade etmişti. Hindistan polisi de Thunberg hakkında komplo ve düşmanlığa teşvik suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Thunberg geri adım atmıyor

Genç aktivist, kendisi hakkında yapılan suç duyurusunun ardından "Hâlâ çiftçilerin yanındayım. Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir tehdit bunu değiştiremez" açıklamasını yaptı. Pek çok ünlünün de bölgedeki protestolara destek verdiğini hatırlatalım.

Hindistan medyasına göre Thunberg hakkındaki bu suç duyurusu, aynı zamanda bir mahkeme başvurusu görevi de görüyor. Suçlamalar arasında ise 'suç teşkil eden komplo kurmak', 'gruplar arasında din, dil, ırk, doğum yeri, ikamet yerine dayalı düşmanlığı teşvik etmek' ve 'toplumsal uyumun korunmasına karşı önyargılı eylemde bulunmak' gibi ithamlar yer alıyor.

Hindistan'da ne oluyor?

Hindistan'da yeni tarım yasası, ülkede tarım alanında büyük şirketlere büyük avantaj sağlıyor. Ülke nüfusunun %60'ını oluşturan çiftçiler ise bu durumu aylardır protesto ediyor. Uzun zamandır zor şartlar altında yaşayan çiftçiler arasında intihar oranlarının da yüksek olduğu belirtiliyor.

Ülkede tarımda devlet kontrolünü azaltıp özel şirketlere daha geniş alanlar sağlayacak yasaları protesto eden çiftçiler, ülkede tarımın daha sürdürülebilir hale getirilmesini istiyor. Sürecin sonucu ise büyük merakla bekleniyor.