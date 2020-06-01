Kullanıcılarına Para Ödeyen TikTok Benzeri Uygulama: Zynn

TikTok geliştiricilerinin en büyük rakibi olan Kuaishou, TikTok'un neredeyse birebir kopyası olan bir mobil uygulama geliştirdi. Bu mobil uygulama, üyelerine reklam izleme imkanı sunarken izlenen reklamlar karşılığında da para veriyor. Uygulamayı kullanarak saatte 1.25 dolara kadar kazanılabiliyor.

Başlıkta da aktarmış olduğumuz gibi para kazanmanızı sağlayacak olan uygulamanın ismi "Zynn". Bu uygulamayı basit bir tabirle açıklamak gerekirse, son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olmayı başaran TikTok'un kopyası olduğunu söyleyebiliriz.

Zaten Zynn'i indirdikten sonra bu durumu fazlasıyla hissediyorsunuz. Ancak bu uygulamanın çalışma prensibi biraz farklı. Uygulamada yapabildiğiniz tek şey sizlere sunulan reklamları izlemek ve bunun karşılığında para kazanmak.

İzlediğiniz her reklam, size para olarak geri dönüyor

Az önce de bahsettiğimiz gibi Zynn, görünüş itibarıyla TikTok'un birebir aynısı olan bir reklam izleme uygulaması. Uygulamayı indirip sizlere sunulan reklamları izledikçe, uygulama sizlere belirli puanlar veriyor. Verilen puanlar, istenildiği takdirde alışveriş çeklerine çevriliyor istenilirse de PayPal aracılığıyla nakit para haline dönüştürülüyor. Böylece evinizde oturup reklam izlerken para kazanma imkanı yakalamış oluyorsunuz.

TikTok'un logosunu pek çoğumuz biliyoruz. Bu logoda t ve d harflerinin birleşimini görebiliyoruz. Bunun nedeni TikTok'un geliştiricisinin Çinli "Douyin" olması. Bu şirketin en büyük rakibi ise "Kuaishou" isimli bir geliştirici şirket ve Zynn de bu şirket tarafından geliştirildi. İki şirketin geçmiş yıllardaki rekabeti ise son olarak bu TikTok kopyası reklam izleme uygulamasını karşımıza çıkardı.

Kim, neden durduk yere para versin?

Kısa bir süre içerisinde patlayan uygulamalar, her zaman için tedirginlik yaratır. Hele bir de işin için para kazanmak söz konusuysa. Zynn, uygulamasında gösterdiği reklamlar için o reklamlara ait şirketlerden para alıyor. Böylelikle ortaya "win to win" olarak nitelendirebileceğimiz bir durum çıkıyor. Çünkü sonuç olarak hem reklam veren hem reklamı gösteren hem de reklamı izleyen kesim para kazanıyor.

Saatte 1.25 dolarlık kazanca ek olarak bonuslar

Zynn tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, bu uygulamada reklam izledikleri saat başına 1.25 dolara kadar kazanç sağlayabiliyorlar. Ancak uygulamadaki kazancınız bu kadarla sınırlı değil. Geliştiriciler, rastgele seçilen bazı kullanıcıların ekstra ödüller kazanabileceğini söylüyor. Ayrıca arkadaş davetleriniz sırasında da ciddi paralar kazanabiliyorsunuz. Örneğin 5 arkadaşınızı uygulamaya getirirseniz 110 dolar kazanma şansı yakalıyorsunuz.

Zynn, yayınlanmasının ardından en popüler uygulamalar arasındaki yerini aldı. Hatta bu uygulama, anlık popülarite sıralamalarında TikTok'un bile üzerine çıkmış durumda. Ancak bu popülaritenin ne zamana kadar süreceği belli değil. Üstelik Zynn'in TikTok'tan birebir kopyalanmış oluşu, TikTok'un zaman zaman gündeme geldiği güvenlik sorunlarına sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

Uygulamanın Google Play Store sayfasına erişmek için burada, App Store sayfasına erişmek için de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.