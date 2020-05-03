Çinli teknoloji devi Huawei’nin alt markası olan ve akıllı telefonlar için işlemci üreten HiSilicon, Çin’deki akıllı telefon işlemci satışlarında ilk kez rakibi Qualcomm’u geçmeyi başardı.

Huawei Technologies’in bünyesinde yer alan yarıiletken ve entegre devre tasarım şirketi HiSilicon, ABD merkezli yonga üreticisi Qualcomm’u Çin’deki akıllı telefon işlemcisi satışı konusunda ilk kez geçmeyi başardı. HiSilicon’un Qualcomm’u geçmesini sağlayan sebeplerden bir tanesinin koronavirüs sebebiyle oluşan zorluklar olduğu ifade ediliyor.

Çinli araştırma şirketi CINNO’nun Çin yarıiletken endüstrisi üzerine hazırladığı son aylık raporunda yer alan verilere göre HiSilicon, 2020’nin ilk çeyreğinde 22,21 milyon akıllı telefon işlemcisi satışı gerçekleştirdi. HiSilicon, geçtiğimiz senenin aynı döneminde 22,17 milyon akıllı telefon işlemcisi satışı gerçekleştirmişti, yani çok büyük bir büyüme yaşanmasa da bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme kat eden tek büyük şirket olmayı başardı.

Çin’in en büyük akıllı telefon işlemcisi tedarikçisi HiSilicon

Huawei’nin alt markası HiSilicon’un pazar payı, geçtiğimiz senenin aynı dönemindeki %36,5’ten %43,9’a yükseldi. Şirket, ilk kez Qualcomm’u alt ederek Çin’in en büyük akıllı telefon işlemci tedarikçisi olmayı başardı.

HiSilicon’un bu performansı, Çinli akıllı telefon üreticilerinin ertelenen cihazlar sebebiyle yıpranmaya başladığı bir dönemde geldi. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi’nin bu ay başında yayınladığı rapora göre, 2020’nin ilk çeyreğinde ülkedeki akıllı telefon satışları %34,7 azalarak 47,7 milyon adede geriledi.

CINNO’nun raporuna göre işlemci satışlarında da benzer bir daralma yaşandı. Şirketin raporuna göre, 2020’nin ilk üç aylık döneminde Çin’deki akıllı telefon işlemcisi satışları geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %44,5 oranında düşüş yaşadı. Uzun süredir pazarın lideri konumunda bulunan ABD merkezli Qualcomm, yerini HiSilicon’a bırakarak ikinci sıraya geriledi. MediaTek, üçüncü sıradaki yerini korusa da pazar payında düşüş yaşadı.

ABD – Çin gerilimi ve işlemci üretimi

HiSilicon’un üst kuruluşu olan Huawei, Çin ve ABD arasındaki ticaret ve teknoloji savaşlarının tam ortasında yer alıyor. Trump yönetimi, geçtiğimiz sene Huawei’nin telekomünikasyon ağlarından elde edilen hassas verileri Pekin yönetimiyle paylaşabileceğini söyleyerek ABD’li şirketlerin Huawei ile iş birliği yapmasını yasaklamıştı.

ABD yönetimi tarafından yöneltilen bu iddiaları kabul etmeyen Huawei, HiSilicon gibi ABD bileşeni olmayan ürünlerin üretimini artırmaya başladı. Şirket, ayrıca HiSilicon’un tasarladığı yongaların üretimini Taiwan Semiconductor Manufacturing Co’dan (TSMC) Şangay merkezli Semiconductor Manufacturing International Corp’a (SMIC) kaydırıyor.

Huawei’nin bu hamlesinin sebebi ise ABD yönetiminin, ABD yonga üretimi ekipmanları kullanan yabancı şirketlerin, Huawei’ye satış yapmadan önce lisans almasını gerektiren yeni bir kanun hazırlaması oldu. CINNO’ya göre şu an Huawei telefonlarının %90’ından fazlasında HiSilicon işlemciler kullanılıyor. Ancak şirketin kurucusu Ren Zhengfei, izin verildiği sürece Intel ve Qualcomm işlemcileri kullanmaya da devam edeceklerini söyledi.