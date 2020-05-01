Huawei EMUI 10 Güncellemesi Alan Tüm Telefonlar Açıklandı

Huawei, ağustos ayında duyurduğu Android 10 tabanlı arayüzü EMUI 10'un güncellemelerine devam ediyor. Şimdi konuyla ilgili bir açıklamada bulunan şirket, Avrupa'daki EMUI 10 güncelleme durumunu tüketicilerle paylaştı.

Piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarda Android işletim sistemini kullanan Huawei, EMUI isimli arayüzü ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, müşterilerine daha farklı ve etkileyici bir Android deneyimi sunabilmek için kendi arayüzünü fazlasıyla önemsiyor ve bu bağlamda sık sık çeşitli güncellemeler yayınlıyorlar. Şimdi bu konuda yeni bir açıklama yapan Huawei, Avrupa'daki akıllı telefonlarının büyük bir bölümünün EMUI 10 güncellemesini tamamladığını duyurdu.

Huawei, EMUI 10'u 2019 yılının ağustos ayında duyurmuştu. Şirket, yeni arayüzünü ilk olarak Huawei P30 ve Mate 20 serisinde test etmeye başladı. Aralık ayına geldiğimizde ise EMUI 10'u, P30 ve Mate 20 serisi için kararlı sürüm olarak sunuldu. Geçtiğimiz aylarda ise Mate 20X, Nova 5G, P Smart Pro ve P Smart 2019 gibi bazı modeller EMUI 10 güncellemesini aldı.

Huawei tarafından yapılan açıklamalar, şirketin Avrupa'daki hangi akıllı telefonlarının EMUI 10'un son güncellemesinin tamamlandığını hangilerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve son olarak da hangi modellere güncelleme sunulmaya devam edileceğini gözler önüne seriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Huawei'nin yaptığı açıklamalara yakından bakalım.

EMUI 10 güncellemesi alan telefonlar

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P30 Lite (128 GB)

Huawei P Smart 2019

EMUI 10 güncellemesi devam eden telefonlar

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart Z

EMUI 10 güncellemesi alacak telefonlar

Mayıs ayı sonunda güncellenecek telefon modelleri

Huawei P30 Lite (256GB)

Haziran ayı başında güncellenecek telefon modelleri

Huawei Mate RS Porsche Design

Haziran ayı ortasında güncellenecek telefon modelleri

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Eğer sizler de yukarıda sıralanmış olan akıllı telefonlardan bir tanesine sahipseniz, sizin telefonunuz da EMUI 10 güncellemesine sahip olmuş ya da olacak demektir. Eğer telefon modeliniz güncelleme alan modeller listesinde yer almasına rağmen EMUI 10 kullanmıyorsanız, cihazınızı manuel olarak güncelleyebilirsiniz.

Huawei telefonları manuel olarak güncellemek için yapmanız gerekenler

Eğer Huawei markalı cihazınızı manuel olarak güncellemek istiyorsanız, ilk olarak telefonunuzun "Ayarlar" menüsüne ulaşın. Sırasıyla "Sistem" ve "Yazılım Güncellemeleri" bölümlerini kullanarak telefonunuzdaki güncellemeleri kontrol edin. Ayrıca HiCare isimli uygulamayı kullanarak da EMUI 10 güncellemesinin telefonunuza gelip gelmediğini öğrenebilirsiniz.