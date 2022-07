Otomobillerin Renk ve Özellikleri, Eskisi Kadar Önemli Değil

Sıfır otomobillerdeki bulunabilirlik krizi devam ederken, üreticilerden dikkat çeken bir hamle geldi. Şirketler, teslimat süresini kısaltmak için araçları standart renklerde yapıyor ve donanım seçeneklerini de düşürüyor. Tüketicilerse hızlı teslimat uğruna renge ve özelliklere bakmamaya başladılar.

Otomobil sektörü, uzunca bir süredir derin bir krizin içerisinde. Bilindiği üzere COVID-19 salgını, tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtı. Özellikle de yarı iletken üretiminin durma noktasına gelmesi, sıfır araç bulmayı imkansız hale getirdi. Üstelik sektör kaynakları, bu krizin kısa vadede çözüleceğine inanmıyorlar. Hal böyle olunca da otomobil üreticileri, alternatif çözümlere yönelmiş durumda ki Fransız otomobil üreticisi Renault, aradığı çözümü bulmuş gibi görünüyor.

Renault, Avrupa pazarında aktif olarak sattığı Arkana isimli SUV için yeni bir hızlı satış programı başlattı. "Fast track" olarak isimlendirilen bu program, yeni bir araba için teslimat süresini 30 gün ile sınırlıyor. Teslim süresinin Avrupa'da 5 aya çıktığını düşünecek olursak, bunun gerçekten de harika bir program olduğunu söyleyebiliriz. Peki Renault, Fast track yöntemi ile bir arabayı 30 günde nasıl teslim ediyor?

Otomobillerdeki kombinasyonlar azaltıldı!

Renault Arkana, normal koşullarda 6 renk seçeneği ile satılıyordu. Şirket, Fast Track programı kapsamında bu sayıyı 3'e düşürdü. Bu renkler, üretimin hızlanmasını sağlayan siyah, inci beyazı ve griydi. Üstelik donanım seçenekleri de sadeleştirildi. Tüketiciler, 30 gün bekleme süreli bir Arkana satın almak istediklerinde yalnızca RS Line isimli donanım paketini tercih edebiliyorlar. Ayrıca bu araç, tek bir motor seçeneği ile sunuluyor. İşte tüm bu kombinasyon sadeleştirme çalışmaları, Renault'un teslim süresini 30 güne kadar düşürdü. Yapılan açıklamalara göre Fransa'da Haziran 2022'de satılan tüm Arkana'ların yüzde 50'si, Fast Track programı kapsamında satın alınmıştı.

Tesla, Peugeot ve Dacia da benzer yöntemler uyguluyor

Aslına bakacak olursak bu yöntem, yalnızca Renault'a özel bir şey değil. Örneğin Tesla da Fast Track'e benzer bir programla bekleme süresini kısaltıyor. Dacia ise Up & Go isimli bir program kapsamında hızlı teslimat araba satmaya başladı. Şu an için yalnızca Duster isimli modeli hızlı teslimle veren Dacia, yıl sonuna geldiğimizde tüm modellerini bu program kapsamına almış olacak. Bu arada; Up & Go kapsamında satılan Duster oranının yüzde 30 olduğunu belirtmeden geçmemek gerekiyor. Stellantis tarafından yapılan açıklamalarda ise Peugeot 408'in yalnızca iki donanım seviyesi ile satılacağı açıklandı.

Özelleştirmeden mi vazgeçiyoruz?

Şirketlerin attığı adımlar ve paylaşılan rakamlara baktığımızda, tüketicinin otomobillere olan bakış açısının değiştiğine şahitlik ediyoruz. Zira otomobillere ulaşmak çok zor ve parası olan tüketiciler, mümkün olan en kısa sürede aracına kavuşmak istiyor. Bu noktada da önce renk, sonra da donanım seviyesi tercihlerinden vazgeçilmeye başlanmış durumda. Eğer tüm otomobil üreticileri benzer programlar oluştururlarsa, yollarda gördüğümüz arabaların genelde aynı renklere sahip olduğuna şahitlik edebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hızlı teslimat için renk ve donanımdan vazgeçer misiniz yoksa ne kadar sürerse sürsün beklemeye razı mı olursunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.