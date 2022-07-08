Otomobil Fiyatlarını Arttıran Bir Çete Olduğu İddia Edildi

Bir ekşi sözlük yazarı, sahibinden.com’da araba fiyatlarına bakarken 2020 model Volkswagen fiyatlarını gündeme taşıdı. Sıfırının en düşük paketi 872.000 TL’ye satılan Passat, bu ilanlarda 2 Milyon TL’den satılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu’nun, çevrim içi platform hizmetlerinde sahip oldukları yetkilerin kötüye kullanılıp kullanılmadığının tespiti için Rekabetin Korunması Kanunu kapsamında açtığı soruşturmayla gündeme gelen sahibinden.com, bu seferde Passat sevdalılarını kızdıracak birkaç ilanla gündeme geldi.

Evden arabaya, eşyadan metaverse arsasına kadar hemen her şeyin satıldığı sahibinden.com’da yayınlanan ilanlar ekşi sözlükten bir yazarın büyük tepkisiyle karşılaştı. Yazarın iddiasına göre 2020 model Passat’ların 2 Milyon TL’den satışa sunuluyor. Bunu gören yazar, tepkisini oldukça sert bir şekilde dile getirdi ve “Yok mu bunları denetleyen bir sistem?” diyerek sahibinden.com’un denetlenmesi gerektiğini paylaştı.

6 ilanı veren hesapların 4’ü aynı tarihte açılmış

Yazarın iddia ettiğine göre bu 6 ilanı veren hesapların 4’ü aynı tarihte açılmış. Bu ilanları veren kişilerin bir çete ya da tek bir kişi olabileceğini düşünen yazar, bunun bir fiyat manipülasyonu yani dolandırıcılık olduğunu iddia etti. “Kim bilir başka hangi araçların fiyatını artırdılar. Sonra piyasa neden yükseliyor" diyerek entry’i sonlandıran yazarak katılan bazı yazarlar olurken, bazıları ise, bunun çete ya da tek kişinin yapacağı bir iş olmadığını ve serbest piyasanın yarattığı bir etkiden kaynaklandığını düşünüyor.

İlanların hepsi 2020 model Volkswagen Passat ve aynı model. İstanbul’un farklı ilçelerinden verilen ilanlarda yazarın iddia ettiği gibi aynı tarihte açılan 4 hesap var ve ilan fotoğraflarının hepsinin en fazla 2 tane olması da oldukça dikkat çekiyor. Aynı zamanda aynı tarihte açılan 4 hesabın ilanı aynı tarihte verdiği de görülüyor.

İşte fiyat artırmak için verildiği iddia edilen o ilanlar: