Popüler film serisi Hızlı ve Öfkeli’nin 10. filminin 2023 yılında vizyona gireceği kesinleşti. Ayrıca son 2 filmin aslında tek bir filmin iki bölümü olacağı da söyleniyor.

2001 yılındaki ilk filmiyle otomobil ve yarış severleri kendine bağlayan fakat son filmlerinde gittikçe fantastikleşen Hızlı ve Öfkeli serisi birçok insanın gönlünde taht kurmayı başardı. Özellikle seride çok büyük rolü bulunan Paul Walker’ın ölümü ile bütün dünya sarsılmıştı.

Fakat yaşanan her şeye rağmen seri devam etti ve serinin 9. filmi bu yıl vizyondaki yerini aldı. Covid-19 kısıtlamalarına rağmen 700 milyon dolara yakın hasılat yakalayan Hızlı ve Öfkeli 9’un devam filminin de ne zaman geleceği ortaya çıktı.

Hızlı ve Öfkeli 10, 2023 yılında geliyor

“Dominic Toretto ve ‘ailesinin’ başına daha ne gelebilir ki?” sorusunun cevabı niteliğinde olacak olan Hızlı ve Öfkeli 10’un 7 Nisan 2023’te sinemalara geleceği duyuruldu. Filmin çekimleri ise önümüzdeki Ocak ayında başlayacak.

Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi olacağı söylenen 11. filminde, Hızlı ve Öfkeli 10 ile arka arkaya çekilmesi bekleniyor. Bu durumda serinin son iki filminin aslında iki parçadan oluşan tek bir film olması ve birbirleri tamamlaması bekleniyor. Daha önce Avengers ve Harry Potter gibi serilerde gördüğümüz bu yöntem, izleyicilerin fazlasıyla ilgisini çekiyor.

Hızlı ve Öfkeli 9 ile uzaya bile giden karakterlerin 10. ve 11. filmlerde neler yapacakları ve başlarına neler geleceği ise merak konusu. Bazı izleyiciler serinin eski tadının kalmadığını düşünse de elde edilen gelire bakılırsa Hızlı ve Öfkeli serisi hâlâ fazlasıyla seviliyor.

Hızlı ve Öfkeli 9, dünya çapında toplamda 680 milyon dolar hasılat yaptı ve 2021’in en büyük filmleri arasında yerini garantilemiş oldu.