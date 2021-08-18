Ünlü oyuncu Zafer Algöz, rol aldığı ve Netflix'te yayınlanacak olan 'Erşan Kuneri'nin çekimlerinin 5 Eylül'de biteceğini söyledi.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinde Tumtum İbrahim, Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Payro Cemal gibi karakterler de yer alacak.

Çekimleri devam eden dizi, Netflix'te yayınlanacak. Ancak yayın tarihi henüz açıklanmadı. 'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Diğer Cem Yılmaz yapılmarında olduğu gibi kadroda bulunan Zafer Algöz'den diziye dair önemli.

Dizi hakkında yeni bilgiler veren Zafer Algöz, beklentileri bir miktar daha arttırdı.

Muhabirlere şunları söyledi: "Bugün repo günümüz. Heyecanlı değiliz, sakiniz. Üç aydır çalışıyoruz. 2022 mart ya da nisan gibi gösterime girer. Hepsi sinema filmi gibi, kaliteli ve birbirinden farklı işler. Çok masraflı, özen gösterilmiş bir iş. Sekiz karakter oynuyoruz, hepimiz, adam başı. Hep aynı adamlar yok, çok farklı oyuncular var bu kez. Her birini sinema filmi özelinde çekiyoruz. Aceleye getirilmeden, ince düşünülmüş, pahalı bir prodüksiyon. Hiç ucuz değil. İddialı olacak ama Türkiye'de kimsenin kolay kolay yapmaya cesaret edemediği kaliteli bir iş." diyerek, dile getirdi.

Setten paylaşılan son kare de beklentileri arttırıyor.

Cem Yılmaz ise, "Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" ifadelerini kullanmıştı.