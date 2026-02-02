Son Hızlı ve Öfkeli Filminin İsmi ve Çıkış Tarihi Açıklandı: İşte Bilmeniz Gereken Her Şey

Hızlı ve Öfkeli serisinin son filminin ismi ve vizyon tarhi açıklandı. İşte film hakkında bilmeniz gereken her şey.

İlk filmi 2001 yılında çıkan yarış, suç, aksiyon türündeki Hızlı ve Öfkeli, dünyanın en çok sevilen film serilerinden biri konumundaydı. Bu yüzden de serinin son filmi olacak 11’inci film, hayranlar tarafından büyük heyecanla bekleniyordu.

Şimdi ise filmin ismi ve çıkış tarihi belli oldu. Biz de Hızlı ve Öfkeli 11 hakkında tüm bilmeniz gereken detayları sizler için derledik. İşte sinema dünyası için bir devri resmen sona erdirecek yeni filmin ismi, çıkış tarihi, konusu, oyuncu kadrosu ve dahası.

Son Hızlı ve Öfekli filmi Fast Forever ismiyle vizyona girecek

Serinin haklarını elinde bulunduran yapım şirketi Universal, son Hızlı ve Öfkeli filminin ismini resmen açıkladı. Şirket tarafından yapılan duyurulara göre 11’inci Hızlı ve Öfkeli filmi, “Fast Forever” ismiyle vizyona girecek.

Fast Forever (Hızlı ve Öfkeli 11) çıkış tarihi

Universal tarafından yapılan açıklamaya göre Fast Forever filmi, 17 Mart 2028 tarihinde resmen çıkacak. Film, ülkemiz de dahil dünya çapında sinemalarda vizyona girecek.

Fast Forever (Hızlı ve Öfkeli 11) konusu

Fast Forever filmi, 2023 yılında vizyona giren Fast X filminin devamı niteliğinde bir yapım olarak gelecek. Filmde Dom Toretto ve ailesinin artık yolun sonuna gelmesini ve yaşadıklarını izleyeceğiz. Başrol Vin Diesel, filmle ilgili Paul Walker ile olan bir fotoğrafını içeren paylaşımında “Kimse yolun kolay olacağını söylemedi... Ama bu bizim yolumuz.” ifadelerini kullandı.

Fast Forever (Hızlı ve Öfkeli 11) kadrosu

Fast Forever filminin başrolünde Dominic Toretto olarak yine Vin Diesel’ı göreceğiz. Henüz kadro hakkında resmî bir açıklama yok ancak Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Sung Kang, Ludacris, Dwayne Johnson, Jason Statham, Jason Momoa gibi isimleri görmeyi bekliyoruz.

Filmin yönetmenliğini bir öndeki filmi de yöneten Louis Leterrier üstleniyor. Senaryoyu ise Christina Hodson ve Oren Uziel kaleme alıyor. Universal, filmi geliştiren yapımcı şirket olarak karşımıza çıkıyor.

Fast Forever (Hızlı ve Öfkeli 11) fragmanı

Universal, henüz Fast Forever filminden bir fragman paylaşmadı. Fragman geldiğinde sizlerle paylaşacağız.