Yeni Hızlı ve Öfkeli 9 Fragmanında Gözden Kaçan 6 Detay

Hızlı ve Öfkeli 9'un hikaye ve karakter kadrosunu tam anlamıyla gösteren yeni fragmanı resmen yayınlandı. Fragman, yalnızca filmi izleyenlerin aksiyona doyacağını göstermekle kalmıyor; hikayenin nasıl ilerleyeceğine dair de önemli ipuçları sunuyor.

Universal Pictures, 25 Haziran'da vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast 9) filmi için yeni fragmanı dün akşam yayınladı. Yeni fragman, filmde göreceğimiz tüm oyuncuları karşımıza çıkarırken; filmin hikayesi ile ilgili de küçük küçük ipuçları sundu.

Fragmanlar genel olarak hızlı atlayan sahnelerden oluştuğundan fragmanı tekrar tekrar izleseniz dahi bazı detaylar gözünüzden kaçmış olabilir. Bu liste içeriğimizde, Hızlı ve Öfkeli 9'un yeni fragmanındaki gözünüzden kaçmış olabilecek 6 detaya yer veriyoruz.

1. Torrettoların evi yeniden inşa ediliyor

Muhtemelen çoğumuz bu detayı fark etti ancak ilk olarak gözü mavi Skyline'a takılıp "Brain geri mi dönüyor?" diyenlerin gözden kaçırmış olabileceği bir detay diyebiliriz. Muhtemelen Torrettoların evi yeniden inşa edildikten sonra küçük kardeş Mia da seriye geri dönecek. Brain? Bu sorunun yanıtı listenin devamında...

2. Hızlı ve Öfkeli serisi uzaya çıkabilir

Fragmanın daha ikinci sahnesinde Mia'nın oğlunun oyuncak bir Charger'ı bir uzay mekiğinin üstüne koyduğunu görüyoruz. Bu, Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmde uzaya çıkabileceğinin en önemli işareti olabilir. Peki iki oyuncağı yan yana gördüğümüz için serinin uzaya çıkabileceğini söylerken biraz abartmış olmuyor muyuz? Kesinlikle hayır.

Çehov kuralı olarak da bilinen kurala göre bir sahnede yer alan tüm öğelerin hikayenin birer parçası olması gerekiyor. Buna örnek olarak "Bir sahnede duvarda asılı bir tüfek varsa, oyunun sonunda tüfek patlamalıdır" sözünü gösterebiliriz. Yani söz konusu sahnede uzay gemisi ve Charger, kesinlikle "öylesine" bir araya gelmiyor.

Ayrıca serinin uzaya çıkacağına dair söylentiler daha önce de ortaya atılmış ve filmin yönetmeni Justin Lin, bu konuda çalışmalar olduğunu doğrulamıştı. Uçaktan atılan arabalar, takla atan tanklar gördükten sonra seviyenin buraya geldiğini görmek çok da şaşırtıcı değil açıkçası.

3. Paul Walker, filmde küçük bir sahnede de olsa yer alacak

Fragmanda da gördüğümüz üzere gerçek dünyada dramatik bir şekilde hayatını kaybeden Paul Walker, filmde küçük de olsa bir rol alacak. Yani en azından filmde onun eski görüntüleri ya da bilgisayarda oluşturulmuş sanal görüntülerine yer verilecek. Sonuçta Brain karakteri Hızlı ve Öfkeli evreninde yaşamaya devam ediyor ve karakter hiç yokmuşçasına hikayeyi devam ettirmek çok da doğru bir tercih olmayabilir.

4. Hızlı ve Öfkeli 9'da yalnızca Han değil, Tokyo Drift filminden 3 oyuncu da geri dönüyor

Sahne çok hızlı geçtiği ve karakterler birazcık yaşlandığı için fark etmemiş olabilirsiniz; Hızlı ve Öfkeli 9'da serinin en ikonik yapımlarından olan Tokyo Drift'te yer alan Sean Boswell (Lucas Black), Twinkie (Bow Bow) ve Earl (Jason Tobin) de geri dönüyor. Han'ın Deckard Shaw'un saldırısından sağ salim nasıl kurtulduğu muhtemelen bu karakterlerin yaptıkları ve flashback sahneleri ile açığa kavuşturulacak.

5. Dom'un kardeşi Jakob, ikonik kolyeyi takarken görülüyor

Dominic Toretto'nun serinin ilk filminden bu yan haç şeklindeki gümüş kolyeye verdiği önemi biliyorsunuz. Fragmanın ilk sahnelerinde Dom'un eşi Letty'nin boynunda görülen kolye, ilerleyen sahnelerde Jakob'un boynunda da görülüyor. Bu da karşımıza iki teori çıkarıyor; ya Jakob Dom'un kutsal(!) kolyesini çaldı ya da Toretto ailesinde bu değerli kolyeden iki adet bulunuyor.

6. Han geri döndü ve atıştırmaya devam ediyor

Han karakterinin seriye ara vermeden önce sigarayı bıraktığı ve ellerini meşgul etmek için sürekli bir şeyler atıştırdığını muhtemelen herkes biliyordur. Hızlı ve Öfkeli 9'da da bu alışkanlık devam ettiriliyor. İşin tuhaf yanı, Sung Kang ve Justin Lin'in 2016'da vermiş oldukları bir röportaja göre bu alışkanlık kesinlikle planlı değildi ve karakter gelişimi sırasında kendi kendine ortaya çıkarak sigaranın yerini aldı.

Bu arada hala izlemediyseniz hemen aşağıdan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni fragmanına izleyebilirsiniz.