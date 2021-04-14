Koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca ertelenmek zorunda kalan Hızlı ve Öfkeli 9'dan 3,5 dakika uzunluğunda yeni fragman geldi. Han Lue'nun geri döndüğü film, önümüzdeki haziran ayında seyirciyle buluşacak.

Son dönemlerin en uzun soluklu sinema serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli, yeni bir ertelenme yaşanmazsa önümüzdeki yaz aylarında yayınlanacak 9. filmle seriyi devam ettirecek. Normalde geçtiğimiz yılın mayıs ayında vizyona girmesi planlanan ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yılı aşkın bir erteleme yaşayan filmden yeni fragman yayınlandı.

Yaklaşık 3,5 dakika uzunluğunda olan video, filme kısa bir ilk bakış atmamıza olanak sağlıyor. John Cena'nın da yer aldığı videoda en dikkat çeken detay ise serinin üçüncü filmi Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı'nda ölen, ya da en azından öldüğünü sandığımız, Han'ın geri dönüşü oldu. Karakterin dönüşü ilk fragmanla kesinleşmişti.

Hızlı ve Öfkeli 9 I 2. Fragman:

Başrollerinde Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibsoni Jordana Brewster, Chris "Ludacris" Bridges, Helen Mirren ve Charlize Theron gibi isimlerin yer aldığı Hızlı ve Öfkeli 9'un yönetmen koltuğunda Tokyo Drift'in de yönetmenliğini üstlenen Justin Lin oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda John Cena, Micheal Rooker ve UFC dövüşçüsü Francis Ngannou gibi yeni isimler de yer alıyor.

Son filmde oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam sürmeye başlayan Dom, Hızlı ve Öfkeli 9 ile birlikte kendisini yeniden olayların tam ortasında bulacak. Filmde, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Toretto ve arkadaşlarının siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob'a karşı verdiği mücadeleye seyirci olacağız.

Daha önce defalarca ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9, herhangi bir aksilik olmazsa 25 Haziran 2021 tarihinde seyirciyle buluşacak.