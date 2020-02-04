Hızlı ve Öfkeli serisinin dokuzuncu filminde Dominic Torretto ve kardeşi Jakob'un karşı karşıya geleceğini göreceğiz. Toretto kardeşlerin savaşını konu olacak Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni fotoğraflar geldi.

Heyecanla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9, John Cena gibi yeni isimlerle yine hız ve aksiyon dolu bir hikayeyle karşımıza çıkacak. Filmin ilk fragmanında John Cena'nın Dominic'in uzun süredir kayıp olan kardeşi olarak karşımıza çıkacağını görmüştük.

Filmin geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk fragmanında, aksiyon serisindeki 9. filmin bir aile meselesi olacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi de F9 olarak adlandırılan Hızlı ve Öfkeli 9 filminden yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflar, Dominic Toretto'nun John Cena tarafından canlandırılan erkek kardeşi Jakob ile pek çok kez karşı karşıya geleceğinden bu fotoğraflarla emin oluyoruz.

İlk fotoğrafta Jakob ve Dom'un yüz yüze geleceğini gösteriliyor, ancak pek de birbirlerini özlemiş gibi görünmüyorlar. Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanında gördüğümüz gibi birbirlerine yine oldukça sert bakıyorlar. Diğer fotoğrafta ise Dom'un hareketli bir caddede arabasını durdurarak bir binaya doğru baktığı görülüyor. Her iki fotoğraf da durağan bir görselde gerilim oluşturmayı başarıyor.

Vin Diesel, Total Film dergisine verdiği röportajda, "Bu noktaya kadar birlikte oynadığımız tema, hayatın her kesiminden insanlarla yarattığınız kan bağı olmayan bir aileydi. Hızlı ve Öfkeli 9'un hikayesini böylesine büyüleyici kılan şey, fedakarlık kavramının kan bağıyla tanımlanan aileyi nasıl yok sayabileceği. İşte hikayenin vardığı nokta burası." dedi.

Dominic'in kötü kalpli kardeşi Jakob'u canlandıran Cena ise, "Jakob biraz yalnız. Yalnızlığın içinde tüm becerilerini sergilemek zorunda. Performans sürüşünde, savaşta, casuslukta ve gizli taktiklerde yetenekli. Fast ailesinin nasıl işlediğini görüyorsunuz. Her üyenin farklı yetenekleri vardır ve bu yüzden imkansızı mümkün kılabilirler. Jakob, tüm bu becerilere sahip ve bu da onu aşılmaz bir tehdit haline getiriyor" şeklinde konuştu.

Hızlı ve Öfkeli 9'da Michelle Rodriguez ve Jordan Brewster'ın yanı sıra Justin Lin de geri dönecek. Diesel, Cena, Lin, Brewster ve Rodriguez, Total Film dergisine film hakkında ayrıntılı olarak konuştular ve film ekibiyle röportajların yer aldığı Şubat sayısının kapağını aşağıda görebilirsiniz.