Nokia'nın Efsane Modeli XpressMusic Küllerinden Doğuyor

Nokia markalı telefonların arkasındaki şirket olan HMD Global, raflarda toz tutmuş ikonik bir modele yeniden hayat vermeye hazırlanıyor. Çin’in sertifikasyon kuruluşu TENAA’da ortaya çıkan ‘TA-1212’ kod adlı bir akıllı telefonun, Nokia XpressMusic serisinin yeni modeli olabileceği söyleniyor.

2016 yılından bu yana Nokia markası altında akıllı telefonlar geliştiren Fin teknoloji şirketi HMD Global, sürpriz bir modelle cihaz portfolyosunu genişletmeyi planlıyor. Çin’in sertifikasyon kuruluşu TENAA’da ‘TA-1212’ model numarasına sahip Nokia markalı yeni bir akıllı telefon ortaya çıktı.

Telefonun sağ ve sol tarafında yer alan kırmızı şeritler, bunun bir Nokia XpressMusic olabileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Nokia 110 ile benzer bir gövdeye sahip olan cihaz, buna rağmen Flip ve Tough modelleri gibi KaiOS destekli değil. Bilmeyenler için KaiOS, Nokia’nın tuşlu cep telefonlarında çalışan bir işletim sistemi.

TENAA kayıtlarına göre telefonda 0.36GHz hızında tek çekirdekli bir işlemci bulunuyor. Sadece 8MB RAM ve 16MB dahili depolama alanına sahip olan cihaz, 1.200mAh büyüklüğündeki bataryası ile geliyor. Telefonda, 240 x 320 piksel çözünürlük sunan 2,4 inçlik bir ekran bulunuyor. Yalnızca 88 gram ağırlığında olan cihaz, arka tarafta 0.3MP çözünürlüğünde bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Video kaydı yapamayan telefon, el feneri olarak kullanabileceğiniz bir LED flaşa sahip.

Nokia, Xpress-on ticari markasını 2018'de yenilemişti. 'Akıllı' olmayan bu telefon modelinin gerçekten de yeni bir XpressMusic modeli olup olmadığı belli değil. Ayrıca şirketin bu cihazı ne zaman piyasaya süreceği konusunda da hiçbir fikrimiz yok.

HMD Global, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020’nin corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından çevrimiçi bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Söz konusu cihaz belki bu etkinlikte duyurulabilir. Son olarak, 2G bağlantı teknolojilerine sahip ülkelere yönelik olarak geliştirilen telefonun sınırlı sayıda ülkede satışa çıkacağını eklemiş olalım.