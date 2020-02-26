Tasarımıyla Hâlâ Göz Kanatan En Kötü Nokia Telefonları

Bir dönemin cep telefonu piyasasına damga vurmuş üreticiler olan Nokia, ürettiği efsane modellerin yanı sıra tasarımıyla göz kanatan pek çok cep telefonu modeli de piyasaya sürmüştü. “Neden üretildi?” diye sormadan edemeyeceğiniz garip Nokia modellerini listeledik.

Onlarca yıldır telekomünikasyon alanında tasarladığı ürünlerle piyasada olan Nokia markası, özellikle 2000’li yılların başında tasarladığı cep telefonu modelleriyle piyasaya damga vurmuştu. Akıllı telefonlar öncesi dönemin Apple’ı olan Nokia, 3310 gibi efsane modelleriyle bugün bile hafızalarımızda yer etmiş durumda. Maalesef tasarlanan tüm cep telefonları 3310 ya da 1100 gibi başarılı modeller olamadılar.

Nokia, yaşadığı başarıdan aldığı gazla yıllar içinde pek çok garip cep telefonu tasarımına da imza attı. Bugünden baktığımızda oldukça garip görünen bu cep telefonu modelleri, piyasaya çıktıkları dönemde devrim niteliğinde adımlar olarak görüldüler. Elbette, hepsi değil. Bazıları çıktıkları dönem bile kimse tarafından beğenilmedi. Sizin için adı cep telefonu olan ama nedense pek cep telefonuna benzemeyen, hâlâ gözleri kanatan vasat tasarımlara sahip Nokia telefon modellerini listeledik.

Nokia tarihinin en kötü tasarlanan telefonları:

9000 Communicator

Nokia 7650

Nokia 5510

N-Gage

Nokia 3650

Nokia 6800

Nokia 5100

Nokia 3300

Nokia 7600

Nokia 7280

Nokia 7710

N90

Nokia 3250

Nokia 3310 (2017)

9 PureView

9000 Communicator:

1996 yılında Nokia, çılgınlar gibi mesajlaşmak isteyenler için kocaman bir klavyeye sahip olan, cep telefonundan ziyade ilkel bir cep bilgisayarını hatırlatan Nokia 9000 Communicator modelini piyasaya sürdü. Cityman modeline benzeyen 9000 Communicator, açıldığı zaman içinden daha geniş bir ekran ve klavye takımı çıkıyordu. O dönemin teknolojisinde, 9000 Communicator kullanarak pek çok şey yapabiliyordunuz. Özellikle SMS göndermeyi sevenler için ideal bir modeldi.

Nokia 7650

2001 yılında piyasaya sürülen 7650 modelinin ekranı, 2000’li yıllara yakışır bir şekilde renkliydi ve fotoğraf çekebiliyordu. Symbian işletim sistemi sayesinde oldukça işlevsel olan bu modelin tuş takımı, kaydırak sistemi sayesinde ekranın altına gizlenebiliyordu. Anteni olmayan bu model, ekranın altında bulunan ana tuşları konusunda pek başarılı olmasa da, cep telefonu piyasasına pek çok yenilik getirmeyi başardı.

Nokia 5510

5510 modeline, piyasaya çıktığı dönem bile pek çok kişi tarafından anlam verilemedi. Büyük bir klavye takımına ve küçücük bir ekrana sahipti. 2001 yılında piyasaya çıkmasına rağmen ekranı renkli değildi. Fakat donanımı oldukça zengindi. 5510’da müzik dinleyebiliyordunuz ve ses dosyalarını saklamak için tam 64 MB bir saklama alanına sahiptiniz. Tasarımı biraz daha göze hitap etseydi, efsane telefon modellerinden biri olabilirdi.

N-Gage

2002 yılında piyasaya sürülen N-Gage modeliyle çok ama çok fazla dalga geçildi. Meksika yemeği olan tacoya ve sandviçe benzetilen N-Gage modeli, aslında oyunseverler için özel üretilmiş bir modeldi. PSP ve oyun konsolu kollarına benzeyen bir modele sahipti ve ekranı renkliydi. Oyun oynamak için oldukça kullanışlı olsa da, günlük kullanım için son derece zayıf bir modeldi. İyi niyetli bir tasarım yaklaşımı olsa da, sonuç pek iyi değildi.

Nokia 3650

2002 yılında Nokia tasarımcıları kendilerini deneysel tasarımlar üretmeye adamış olacaklar ki, N-Gage ile aynı sene 3650 modeli de piyasaya sunuldu. İlk bakışta pazarlarda satılan oyuncak cep telefonlarını andıran model, tamamen gerçekti. Kamera konusunda oldukça başarılı adımlar atılmış olsa da, dairesel bir tuş takımının neden tasarlandığını hiç kimse anlayamadı. Armuta benzer bir şekle sahip olan 3650, her şeye rağmen uzun yıllar pek çok kullanıcının elinden düşmedi.

Nokia 6800

İşte bu gerçekten garipti. Yine 2002 yılında piyasaya sürülmüş olan 6800 modeli, tam bir klavye takımına sahipti ama ilk bakışta asla anlayamazdınız. Garip bir mekanizma sayesinde ekranın altında bulunan tuş takımı açılıyor ve geniş bir klavye takımına dönüşüyordu. Klavye açık olarak baktığınız zaman günümüzdeki akıllı saatleri andırıyor. Mesajlaşmayı sevenler özel olarak üretildiği söylenen 6800, Nokia’nın en garip telefon modellerinden biri olarak anılıyor.

Nokia 5100

Yine iyi niyetle üretilen ama görsel olarak başarısız olan Nokia modellerinden biri 5100. 2003 yılında piyasaya sürülen model, dış mekan telefonu olarak tasarlanmıştı. Yani nem ve toz gibi dış etkenlere karşı korumalıydı. Bu korumayı sağlayan dışındaki silikon kılıftı. Koruma sağlayan bu kılıfın uzaylı bir organizmaya benzemesi dışında, oldukça kullanışlı bir model olan 5100, başarılı olamayan ama yeri akıllara kazılı olan Nokia modellerinden bir tanesi.

Nokia 3300

N-Gage modelinden dersini almamış olan Nokia, 2003 yılında 3300 modelini piyasaya sürdü. N-Gage modeline epey benzeyen ama biraz daha gelişmiş bir versiyonu olan 3300, oyunseverler için üretilen modellerden biriydi. Fakat oldukça büyüktü, günlük kullanım için rahat bir model değildi ve ekranı oldukça yetersizdi. Başarılı bir müzik çalar olarak hatırlanıyor.

Nokia 7600

2004 yılında piyasaya sunulan 7600 modeli, Nokia’nın en deneysel tasarımlarından biridir. Gözyaşı olarak tasarlanan model, moda dünyasına hitap etmesi için üretilmişti. Tek elle tutulabiliyordu ancak tek elle kullanılması epey zordu. Değiştirilebilir arka kapağa sahip olan 7600, sahip olduğu yan tuşlarla günümüz akıllı telefonlarını andırıyor.

Nokia 7280

7280, diğer adıyla ruj modeli. Kalın ve uzun bir ruj kutusuna benzediği için bu adı alan modelin ekranı aynı zamanda bir aynaya da dönüşüyordu. Sadece Nokia’nın değil, tüm telefon dünyasının en ilginç tasarımlarından birine sahipti. Beklediği ilgiyi göremedi çünkü pek kullanışlı bir model değildi.

Nokia 7710

Dokunmatik ekranlı cep telefonlarının atası olarak bilinen 7710 modeli 2005 yılında piyasaya sürüldü. Tam olarak dokunmatik sayılmasa da, bir kalem yardımıyla ekran hareketlerini gerçekleştirebiliyordunuz. 7710, fotoğraf çekebiliyor ve internete bağlanabiliyordu. Günümüzdeki anlamıyla olmasa da, tam bir akıllı telefondu. Geniş bir çerçevesi ve geniş tuş takımı bulunduğu için oldukça büyük bir telefondu.

N90

Bir cep telefonundan ziyade, el kamerası olarak tasarlanmış gibi görünen N90 modeli, 2005 yılında cep telefonu kullanıcılarına sunuldu. Katlanabilen bir model olan N90’nın, harici gibi görünen bir kamerası vardı. Bu kamera ve ona bağlı olan ekran pek çok farklı açıda durabiliyordu. Kamerayı ve ekranı istediğiniz şekilde döndürerek, farklı bir çekim deneyimi yaşayabiliyordunuz. Kamera konusunda cep telefonlarına büyük yenilikler getirse de, tasarım olarak oldukça enteresan bir modeldi.

Nokia 3250

2005 yılında piyasaya sunulan 3250 modeli, Nokia’nın en sade tasarımlarından birine sahiptir. Bu sadeliğin içinde ilginç olan nokta, müzik için özel tuş takımları bulunmasıydı. Daha da ilginç olan, bu özel müzik tuşlarına ulaşmak için tuş takımını döndürmekti. Ekranın altında bulunan klasik, Nokia tuş takımı dönüyor ve arkadaki özel müzik tuşları önünüze gelebiliyordu. İyi niyetli ama “Ne gerek vardı?” diye sormadan edemediğimiz Nokia modellerinden bir tanesi.

Nokia 3310 (2017):

2000’li yılların efsane telefonu Nokia 3310 renksizdi, kamerasızdı ama bizden biriydi, bir efsaneydi. Bunu bilen Nokia yeni döneme uyum sağlamak için efsane modelin güncel bir versiyonunu 2017 yılında piyasaya sürdü. Yeni model internete bağlanabiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve daha pek çok akıllı telefon işlevini yerine getirebiliyordu. Fakat 3310 tutkunlarının hiçbiri bu modeli beğenmediler. Yeni model hem yeni çağın gereklilikleri karşısında yetersizdi hem de eski efsanenin güzelliğinin yanına bile yaklaşamıyordu.

9 PureView

Nokia’nın piyasaya tutunma çabalarından biri olarak görülen Nokia 9 PureView 2019 yılında piyasaya sunuldu. Modelin teknik detaylarından çok, arkasından bulunan beş kamera konuşuldu. Beş farklı kamera bal peteği benzeri bir şekilde tasarlanmıştı. Aslında göreceli bir şekilde bu tasarımın sevildiği de oldu. Ancak o kadar çok delik, kamera performansına çok da iyi yansımadı. Modelin kameralarını sinek gözüne benzetenler bile oldu. Elbette model, beklenen başarıyı elde edemedi.

90’ların sonu ve 2000’li yılların başında piyasaya sunduğu modellerle unutulmaz markalardan biri olan Nokia, günümüzde eski popülaritesini koruyamadı. Artık kullanılmasa da efsane modelleriyle hatırlanan markanın çıkardığı epey garip telefon tasarımlarını sizin için listeledik. Sizin daha da garip bulduğunuz Nokia modelleri varsa, yorumlarda paylaşabilirsiniz.