Bir dönemler gündemden düşmeyen Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy için hazırlanan bir genişletme paketinin iptal edildiği ortaya çıktı. Peki Warner Bros., neden böyle bir karar aldı?

2023 yılında yayımlandığı dönem video oyun dünyasını sallayan Harry Potter temalı oyun Hogwarts Legacy ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Resmî olarak duyurulmamış olsa da oyuncuları bitirmiş olsalar bile yeniden oyuna döndürecek olan bir genişletme paketi, ne yazık ki iptal edildi. Ayrıca oyun için hazırlanmakta olan Definitive Edition sürümün de iptal edildiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Hogwarts Legacy için üzerinde çalışılan genişletme paketi, oyuna yepyeni hikâyeler kazandıracaktı. Böylelikle oyunu bitiren oyuncular, yeni hikâyeleri tamamlamak için yeniden oyuna döneceklerdi. Definitive Edition ise Hogwarts Legacy'nin standart sürümüne ek olarak bu genişletme paketini ve diğer DLC'leri bir araya getirecekti. Ancak Bloomberg'in bildirdiğine göre bu gerçek olmayacak.

Peki neden böyle bir karar alındı?

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre Warner Bros., genişletme paketinin sunacağı yenilikler ile istenecek para arasında bir uyumsuzluk olduğundan endişe etti. Yani bu genişletme paketi, parasının karşılığını veremeyecekti. Hâl böyle olunca projenin tamamen iptal edilmesine karar verildi.

Bu arada; Warner Bros., video oyun dünyasında işleri götüremiyor. Zira şirket, ilgili bölümü için bir yeniden yapılandırma süreci başlattı. Ayrıca bir Wonder Woman oyunu tamamen iptal edildi. Aralarında Middle-Earth: Shadow of Mordor'un geliştiricisinin de olduğu birkaç stüdyoyu da kapatan şirket, ne yapacağına henüz tam olarak karar vermedi. Bu noktada bildiğimiz tek şey, firmanın Harry Potter'a ek olarak Game of Thrones, Mortal Kombat ve DC gibi seriler için yeni oyunlar geliştirmek istediği...