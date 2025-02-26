Warner Bros. Games, 4 yıl civarı süredir beklenen Wonder Woman oyununu iptal etti, 3 stüdyosunu kapattığını duyurdu.

Oyun dünyası son zamanlarda kötü bir dönemden geçiyordu. Öyle ki birçok şirketin çalışanlarını kovduğunu, oyunlarını iptal ettiğini ve stüdyolarını kapattığını görmüştük. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Warner Bros. Games, hayranlar tarafından çok beklenen Wonder Woman oyununu iptal ettiğini duyurdu. Oyun, 2021'de duyurulmuştu ve Monolith Productions tarafından geliştiriliyordu. Ancak şimdiye kadar hakkında pek bir gelişme görmemiştik. Sadece 2024’te tamamen yenilendiğine dair iddialar çıkmıştı.

Birden fazla stüdyo da kapatıldı

Wonder Woman oyununun iptalinin yanı sıra şirkete ait bazı stüdyoların da kapatılacağı ifade edildi. Bunların başında direkt bu oyunu geliştiren Monotlith Productions geliyor. Monolih, 1994’te kurulan ve 2004’te Warner Bros. bünyesine geçen bir geliştiriciydi.

Kapanan diğer stüdyolar ise iptal edilen Multiversus oyununu geliştiren Player First Games ve genel olarak mobil ve ücretsiz oyunlara odaklanan Warner Bros. San Diego olarak açıklandı.

Şirket, bu kararı az sayıdaki büyük serilere odaklanmak için aldığını belirtmiş. Onlar arasında Harry Potter, Mortal Kombat, Game of Thrones, Batman başta olmak üzere DC Çizgi Romanları yer alıyor. Yani tüm odak bu serilere çevrilmiş durumda.