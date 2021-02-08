Yapılan araştırmalara göre Hollanda'da gençlerin yüzde 82'si koronavirüs nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bu haber, özellikle ülkemiz gençleri tarafından son derece trajikomik paylaşımlarla hayat buldu.

Ulusal Stres ve Tükenmişliği Önleme Merkezi (NCPSB) tarafından yapılan araştırmaya göre Hollandalı gençlerin yüzde 82'sinin COVID-19 pandemisi nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşadığı açıklandı. NCPSB Müdürü Theo Immers, bu sendrom nedeniyle bir neslin yok olmasından korktuğunu belirtti. "COVID-19 öncesinde tükenmişlik sendromu zaten halk arasında bir numaralı hastalıktı. Ancak bu oran tüm halk arasında yüzde 17,3 iken yapılan araştırmadan sonra bunun sadece gençlerde yüzde 82 civarında olduğunu görüyoruz." diyen Immers, pandeminin etkisinin farklı bir boyutunu da gözler önüne serdi.

Elbette Hollanda'daki refah seviyesi de düşünüldüğünde, bu ülkede yaşayan gençlerin yaşadığı bu sendrom ülkemiz gençleri tarafından çok da ciddiye alınmadı. Hatta, ülkemizdeki pek çok genç, Twitter'da Pusholder tarafından yapılan bir paylaşımın yorumlar kısmında Hollanda'daki tükenmişlik sendromu verilerine atıfta bulunarak komik paylaşımlar yaptılar. Bugün sizlere yaratıcı sosyal medya kullanıcılarının tükenmişlik sendromunun Türkiye'deki boyutuna ince bir gönderme yapan komik paylaşımları listeleyeceğiz.

Hollandalı gençlerin tükenmiş sendromu uyarısına Türkiye'deki gençlerden tepkiler: