Türkiye’de Gençlerin Yaşadıkları En Büyük Sorunlar - Rapor

Habitat Derneği tarafından üçüncüsü düzenlenen Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Araştırma Raporu tamamlandı. Araştırma kapsamında uygulanan anketin sonuçları, ülkemizdeki gençlerin en çok yakındıkları konuları gündeme getiriyor.

Z kuşağı bireylerinin gençlik çağı, teknolojik imkanların da etkisiyle büyük ölçüde evde geçiyor. 2017’de yayınlanan ve literatüre “Ev Genci” kavramını kazandıran bir araştırma raporu da bunu kanıtlıyor. Ancak dijital bir çağdayız ve artık temel ihtiyaçlarımız için de olsa para kazanmak, nerede vakit geçirdiğiniz ile ilgili bir durum olmaktan çıktı.

Bundan 4 yıl önce Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu ’nu yayınlayan Habitat Derneği, Türkiye’deki gençlerin yaşadıkları sürece ışık tutmaya devam ediyor. Raporun yeni yayınlanan 2020 versiyonunda da görüyoruz ki bahsedilen sorunlar, sadece gençleri değil, aslında bütün toplumu ilgilendiriyor.

16 şehirde, 18-30 yaş arası 1230 genç ile yapılan araştırmada sağlık; eğitim, ev ve kentsel koşullar, risk ve güvenlik, katılımcı kültür ve ilişkiler gibi birçok farklı pencereden günümüz gençlerinin endişelerini anlıyoruz.

Türkiye’nin en kapsamlı gençlik raporu yayınlandı:

Maddi durumundan memnun olan gençlerin oranı %47, bu oran 2017’de %61’di.

Gençlerin %18’i iş arıyor, %73’ü kolaylıkla iş bulmanın zor olduğunu düşünüyor.

İş arayan gençlerin %53’ü, çalışan gençlerin %35’i hayatından memnun değil.

Gençlerin %66’sı aldıkları eğitimden memnun değil, %73’ü yüz yüze eğitimin daha verimli olduğunu düşünüyor.

Hane geliri 3000 TL altında olan gençlerin;

%26’sı salgın döneminde işini kaybetti.

%47’si kira, elektrik ve su gibi masrafları ödeyemiyor.

%31’i bankadan ya da tanıdıklarından borç alarak geçimini sürdürüyor.

Gençlerin %31’i başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünüyor, bu gençlerin %57’si daha iyi iş koşulları içi %7,5’i kişisel özgürlük alanlarını yetersiz gördükleri için Türkiye’den ayrılmak istiyor.

Girişimcilik isteği düşüyor: 2017’de gençlerin %63’ü kendi işini kurmak isterken 2019’da bu oran %62’ydi, 2020’de ise %50’ye geriledi.

Gençlerin sadece %6’sı sivil toplum kuruluşları için gönüllü faaliyetlerde bulunuyor.

Gençlerin %56’sı, tüm bu sebeplerden dolayı kendisini ebeveynlerinden daha şanssız görüyor.

Gençler için hayattan memnun olmanın yolu iş bulmak:

Araştırma, iş sahibi olmak ile hayattan duyulan memnuniyet arasındaki ilişkiyi gözler önüne seriyor. Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, ülkemizdeki gençlerin toplum içerisinde yer edinmek ve kendisini gerçekleştirmek için , en başta bir işe sahip olmayı hedeflediklerini dile getiriyor.

TÜİK verilerine göre ülkemizdeki 15-24 yaş arası gençlerin %24,3’ü işsizlik sorunu yaşıyor. Habitat Derneği’nin raporu 18-30 yaş grubunda olsa da her iki oranı bir araya getirip düşündüğümüzde, ülkemizdeki gençlerin büyük bir çoğunluğunun hayatlarından memnun olmadıkları çıkarımını yapabiliyoruz. Bu memnuniyete ulaşmanın yolu da gençlere göre sosyal hakları düzgün, toplum içerisinde yer edinmelerini sağlayacak bir işe sahip olmak.

İş ararken yaşanan en büyük sorun donanıma sahip olmak ve referans bulmak değil, sadece çalışacak bir iş bulmak

Bir işe sahip olmak için eğitim, bu eğitimi destekleyen bireysel donanım ve referans gerekiyor. Ancak Sezai Hazır’a göre gençler, bu şartları yerine getirseler de onlara yeni bir iş sağlayacak iş olanaklarının olmadığını belirtiyorlar. Hazır’a göre gençler girişimciliğe yönlendirilmeli, çünkü girişimci sayısını artırmak şirket sayısını ve bu da dolaylı olarak istihdam sayısını artırmak anlamına geliyor. Ancak burada da gençlerin girişimciliğe nasıl baktıkları sorusu devreye giriyor.