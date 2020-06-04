Honda, Dünya Genelinde 1,4 Milyon Aracını Geri Çağırdı

Honda, yakıt pompasında bulunan bir hata nedeniyle dünya genelinde 1,4 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. Geri çağrılan araca sahip olup olmadığınızı VIN numarası ile kontrol edebileceksiniz.

Honda, birçok ülkede toplamda 1,4 milyon aracı geri çağırdığını duyurdu. Otomobil üreticisi, bu geri çağırmanın sebebinin hatalı yakıt pompası olduğunu duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu hatadan kaynaklanan bir enkaz ya da yaralanma raporu bulunmuyor. Yakıt pompası arızalanırsa, araç durur ve sonrasında hata giderilmedikçe çalışmayabilir. Geri çağrılan tüm araçlarda düşük basınç üreten hatalı bir yakıt pompası bulunuyor.

Eğer sizin de otomobiliniz Honda’ysa, aracın fabrika çıkışlı olarak bu hatayla gelip gelmediğini anlamanın birkaç farklı yolu var. Öncelikle, bu geri çağırma 2018 ve 2019 model Honda Accord, Acura NSX, Civic Hatchback, Civic Type R ve Civic Type HR-V modellerini içeriyor. Bu araçlar dışında bazı 2019 model Honda Acura RDX / RLX / RLX Sports Hybrid, Fit ve 2019 - 2020 model Honda Insight modellerinin de geri çağrıldığı biliniyor.

Aracınızın geri çağrıldığını nasıl anlarsınız?

Eğer bu model araçlardan birine sahipseniz, buraya tıklayarak Honda’nın geri çağırma arama sitesine ulaşabilirsiniz. Buradan, aracınızla birlikte gelen Araç Kimlik Numarası (VIN) ile arama yapabilirsiniz. Bunun dışında Honda'nın geri çağırma ile ilgili ayrıntıları içeren bir eposta göndermesini bekleyebilirsiniz. Bunların Temmuz ayında gönderilmeye başlaması bekleniyor.

Dünya genelinde toplamda 1,4 milyon araçta bulunan bu hata, herhangi bir Honda yetkili servisinde ücretsiz olarak değiştirilebilecek. Türkiye için şu an bir açıklama yapılmadı, ancak bu hatanın dünya genelinde olduğu düşünülürse ülkemizde de ücretsiz değişim sürecinin olacağını söyleyebiliriz.