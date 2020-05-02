Renault ve Honda, Otomobillerin Satış Fiyatlarına Zam Yaptı

Koronavirüs salgını ve TL'nin değer kaybetmesiyle birlikte Renault ve Honda, sıfır otomobillerinin anahtar teslim satış fiyatlarına zam yaptı. Nisan ayının bitmesinden itibaren geçerli olan zamlarla birlikte çoğu otomobil modelinin fiyatı 5 ile 10 bin TL arasında arttı.

Ülkemizde sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatlar gerek koronavirüs salgını nedeniyle gerekse de TL’nin değer kaybetmesi nedeniyle her geçen gün giderek artıyor. Pek çok vatandaş bu durumdan şikâyet ederken otomobil firmalarıysa başlatılan kredi kampanyalarıyla müşterileri biraz olsun rahatlatmaya çalışıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz ay Honda, nisan ayı sonuna kadar Honda Civic Sedan modelinde 60 bin TL kredi tutarı için 18 ay vadeli %0,49 faizli kredi desteği sunmaya başlamıştı. Nisan ayının sona ermesinin ardından fiyatlarını güncelleyen Japon otomotiv firması, birçok modelinde fiyat artışına gitti. Benzer şekilde Renault markalı araçlarda da fiyat artışı söz konusu.

Honda ve Renault araçlar, 5 ile 10 bin TL arasında zamlandı:

Geçtiğimiz ay 153 bin TL seviyesinden satışa sunulan bir Honda Civic Sedan 1.6L Dream, tüketicinin canını sıkacak yeni zamlar sonrası 157.400 TL’ye kadar çıktı. Benzer şekilde diğer Honda modellerinde ve Renault markalı araçlarda da 5 ile 10 bin TL arasında değişen fiyat artışları söz konusu.

Bu noktada Honda ve Renault markalı bazı araçların zamdan önceki ve zamdan sonraki fiyatlarına hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Honda araçlar:

Honda Civic 1.6L Dream (Düz, Benzin) – 153.000 TL / 157.400 TL

Honda Civic 1.6L Elegance (Otomatik, Benzin) – 172.000 TL / 177.300 TL

Honda Civic 1.5L Elegance (Düz, Benzin) – 181.000 TL / 186.100 TL

Honda CR-V 1.5L Elegance (Otomatik, Benzin) – 287.000 TL / 293.100 TL

Honda CR-V 1.5 Executive (Otomatik, Benzin) – 308.000 TL / 315.100 TL

Honda CR-V 2.0L i-MMD Hybrid Executive+ (Otomatik, Hibrit) – 496.000 TL / 506.600 TL

Renault Araçlar:

Yeni Clio Joy 1.5 Blue dCi 85 bg – 153.000 TL / 158.000 TL

Yeni Clio Touch 1.0 TCe 100 bg – 132.500 TL / 137.500 TL

Yeni Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg – 141.700 TL / 146.700 TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg – 153.900 TL / 157.900 TL

Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 202.900 TL / 208.900 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 231.900 TL / 238.900 TL

Tabii ki tüm zamların da bununla sınırlı olmadığı düşünülüyor. Şu anda fiyat listesine erişilemeyen BMW ve Hyundai'nin de yüksek ihtimalle fiyatlarını artırdığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde diğer markaların zam yapıp yapmadığını da sizlere aktarıyor olacağız.