Honda: 3. Seviye Otonom Sürüş Sistemli İlk Araç Bizim Olacak

Sabah saatlerinde Japon hükümetinden yeni bir onay alan Honda, iddialı bir çıkış yaptı. Üçüncü nesil otonom sürüş sistemlerini seri üretecek ilk şirketin kendilerinin olacağını söyleyen yetkililer, bu sisteme sahip ilk aracın 2021 sonuna kadar piyasaya sürüleceğini duyurdular.

Otomobil sektörü, her geçen gün yeni bir restleşmeye sahne oluyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Toyota Başkanı Akio Toyoda'nın Tesla'ya yönelik açıklamalarından bahsetmiştik. Bu kezse başka bir Japon otomobil üreticisi olan Honda, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Şirket, üçüncü seviye otonom araçları seri üretime sokan ilk şirketin kendileri olduğunu açıkladı.

Honda tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, 2021'in sonuna gelmeden önce yeni bir otonom araçla tüketicileri buluşturacak. Sedan tasarımlı aracın ismi Legend olacak ve şirketin en yeni otonom sürüş sistemiyle gelecek. Şirkete göre bu otonom sürüş sistemi, aracın tamamen kendi kendine gidebilmesini sağlayan sensörlerle dolu olacak.

Honda, 2021 model Legend için hazırladığı sistemi, Japon hükümetine onaylattı

Otonom sürüş sistemlerinin otomobil sektörünün geleceğini etkileyeceği aşikar. Bugün sektörün önde gelenlerinin yanı sıra Google'ın çatı şirketi olan Alphabet gibi teknoloji şirketleri de otonom sürüş sistemleriyle fazlasıyla ilgililer. Ancak bu süreçte Honda da boş durmadı. Şirket, günün erken saatlerinde Japon hükümetinden yeni bir "güvenlidir" onayı aldı. Bu onay, Honda Legend'la piyasaya sürülecek "Traffic Jam Pilot" isimli otonom sürüş sisteminin beklentileri karşıladığını gösteriyor.

Japon yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Honda'nın üçüncü seviye otonom sürüş sisteminin hem basit hem de gelişmiş yapılardan oluştuğu belirtiliyor. Yetkililere göre bir araya gelen bu yapılar, aracın kendi kendine gitmesini mümkün kılıyor. Ayrıca bu sistemin, yaşlıların yolculuk etmelerinde, trafik kazalarını azaltmada ve trafiğin akışının düzenlenmesine büyük katkı sağlayacağı ifade ediliyor.