Toyota Başkanı Tesla'ya Çattı: Tesla'nın Sadece Tarifi Var

Toyota Başkanı Akio Toyoda, elektrik motorlu otomobil üreticisi Tesla'yı hedef aldı. Toyota'nın bir restoran, Tesla'nın ise bir şef olduğunu söyleyen Toyoda, Tesla'nın hala büyük eksiklerinin olduğunu ifade etti. Hisse senetlerinde Tesla'ya yenildiklerini söyleyen Toyoda, ürün ve hizmet anlamında ise Tesla'nın önünde olduklarını vurguladı.

Toyota Başkanı Akio Toyoda, geçtiğimiz hafta sonu bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında sektörün bir numaralı elektrik motorlu otomobil üreticisi Tesla'yı hedef alan Toyoda, Tesla'nın henüz gerçek bir iş ve gerçek bir dünya yaratamadığını söyledi. Açıklamalarını oldukça garip şekillerde örneklendiren Toyoda, otomobil sektörünü restoranlara benzetti.

Akio Toyoda, Toyota'nın tüm ekipmanlara sahip olan bir restoran olduğunu, Tesla'nın ise bazı tarifleri olan bir şef olduğunu ifade etti. Bu bağlamda Tesla'nın sahip olmadığı şeylere sahip olduklarını söyleyen Toyoda, tüketicilere benzersiz ve hiçbir eksiği olmayan bir menü sunduklarını açıkladı. Toyoda'ya göre Tesla, tam da bu noktada Toyota'ya kaybediyor.

Yaptığı açıklamalar sırasında rakamlara da değinen Toyoda, Tesla'nın bu yıl 500 bin otomobil üretme hedefinin olduğunu ancak Toyota'nın 2019 yılında 10 milyondan fazla araç sattığını söyledi. Ancak buna rağmen Tesla'nın mali değeri, Toyota'nın neredeyse iki katı seviyesinde. Toyoda, Tesla'yı güzel yerlerden vurmuş olsa da bu yenilgiyi kabul etti. Mevcut hisse fiyatlarında Tesla'ya kaybettiklerini söyleyen Toyota başkanı, iş ürünlere geldiğinde ise durumun çok daha farklı olduğunu belirtti.

Toyoda'nın açıklamaları dikkate değer olsa da otomobil sektörünün, Tesla'nın peşinden gitmeye çalıştığı sugötürmez bir gerçek. Sektör devleri, otomobillerinin içten yanmalı motorlarını elektrik motorlarıyla değiştirmeye başladılar bile. Elbette Toyota da bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor ancak şirket, birkaç yıldır sahip olduğu pazarların büyük bir bölümünde hibrit modeller sunuyor. Açık konuşmak gerekirse bu araçlar, beklenen ilgiyi pek de görmüyor.