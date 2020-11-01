Mercedes, otonom sürüş özelliklerini tamamen hazır olmadan kullanıcılarına açmama kararı aldı. Bu da Tesla gibi firmaların yaklaşımlarıyla oldukça ters yönlü oldu.

Otonom sürüş alanında en iyisi olmak isteyen birden fazla firma var. Her firma kendi teknolojilerini öne çıkarmak için farklı yöntemler ve farklı alternatifler deniyor. Firmaların otonom sürüşe yaklaşımı konusunda en uzak iki uç ise Tesla ve Mercedes olarak göze çarpıyor.

Automotive News Europe’ta yayımlanan bir makalede Tesla ve Mercedes’in yaklaşımları arasındaki fark açık şekilde ortaya koyuluyor. Tesla, akıllı telefonların işletim sistemi güncellemelerine denk bir hızda otonom özellik güncellemeleri yayınlarken Alman firma ise tamamlanmış ürünle müşterilerinin karşısına çıkmayı amaçlıyor.

Girişim ile köklü firma farkı

Tesla, otonom sistem güncellemeleri ile yeni özelliklerini kullanıcılarına açarken yaşanabilecek sorunlardan sorumlu olmadıklarını da belirtiyor. Amerikalı otonom araç firması sonuçta bir girişim olduğu için bu yaklaşım, onlar açısından gayet mantıklı bir çözüm. Böylece sürekli olarak veri toplama ve bu veriyi inceleyerek kendilerini geliştirme şansları oluyor.

Öte yandan Mercedes ise onlarca yıldır faaliyette olan bir firma. Haliyle Tesla kadar agresif bir yaklaşım sergilemekten kaçınmaları, onların boyutlarında ve konumunda bir firma için çok daha makul bir strateji olarak göze çarpıyor.

Mercedes araçlarında yalnızca lisanslı test pilotlarının otonom teknolojileri test etmesine izin veriyor, genel müşteri kitlesini testlere ortak etmiyor. Geliştirilen özelliklerin de öncelikli olarak şirket ve yasal merciler tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Her iki yöntemin de kendilerine göre artıları ve eksileri tabii ki var ancak iki firma farklı yasaların geçerli olduğu ülkelerde, farklı geleneklerle çalışıyor.

Gelecek otonom araçlarda

Otomotiv dünyasının son yıllarına baktığımızda Tesla’nın sektörü ciddi şekilde etkilediğini görüyoruz. Bir dönem bilim kurgu gibi gelen elektrikli araçlar ve otonom sürüş artık sektörün gelecekte evrileceği nokta olarak görülüyor.

Her ne kadar Tesla, geleneksel otomobil üreticilerini elektrikli araçlara yöneltmeyi başarmış olsa da geleneksel üreticiler kendi tarzlarını mutlaka çalışmalarına yansıtacaktır. Bakalım hangi firmanın anlayışı yeni dönemde otomotiv sektöründe daha etkili olacak.