Honda, 80'li yıllardan ilham alan yeni konsept motosikleti CB-F Concept'i tanıttı. Konsept motosiklet özlenen retro tasarımı, günümüz teknolojisiyle birleştiriyor.

Honda, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Osaka Motosiklet Fuarı ve Tokyo Motosiklet Fuarı'nda sergilemeyi planladığı CB-F Concept'i web sitesi üzerinden tanıttı. CB-F, Honda'nın 1979-1985 yılları arasında ürettiği CB900F motosikletinden ilham alan bir tasarımla geldi.

CB-F konsepti, CB serisi motosikletlerin 60 yıllık tarihini yeniden ele alıyor. Konsept aslında Honda'nın geçmişten neleri geri getirebileceğini ve şirketin amiral gemisi spor motosikletinde neleri geliştirilebileceğini kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu araca, geçmişte Kuzey Amerika'daki yarışlarda sahneye çıkan CB900F'nin son teknolojiyle birleşmiş hali denebilir.

CB-F konseptinde 998cc su soğutmalı, 4 zamanlı, 4 valfli, sıralı 4 silindirli DOHC (çift egzantirikli) motor yer alıyor. Bu motor, daha verimli devir aralığı ve yüksek tork sağlıyor. CB-F Concept'in şasisi, tek gövdeli çelik yapıya sahip. Kare görünümlü yakıt deposu, uzun arka kuyruğu ve iki yolcu kapasiteli selesi ile 80'lerin retro tasarımı tamamlıyor.

Ters çevrilmiş ön süspansiyon çatalı, hem şehir içi hem de virajlı yollarda yüksek yol tutuş özellikleri sağlıyor ve üstün bir sürüş deneyimi sunuyor. Arka süspansiyon alüminyumdan tek taraflı Pro-Arm konfigürasyonu olarak tasarlandı. Motorda üretimi 2016'da sonlandırılan CB1000R modeline benzer bir tasarıma işaret eden, ancak daha sade bir egzoz çıkışı var.

Bu yıl fuarlarda kendini gösteremeyen Honda, Japonya web sitesi üzerinde sanal fuar deneyimi veren bir sayfa açtı. Motosikletler gerçek hayatta görücüye çıkamasa da, buradan ulaşabileceğiniz sitede 360 derece VR deneyimi ile motosikleti inceleyebilirsiniz.