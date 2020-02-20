Honda, 2021 Civic Type R'nin sınırlı üretim özel sürümünü duyurdu. Honda Civic Type R Limited Edition sadece sarı renkte üretildi ve standart modele göre daha hafif, daha hızlı bir otomobil olarak göze çarpıyor.

Honda Civic'in performans açısından zirveye ulaştığı Type R, Limited Edition versiyonuyla ilk kez karşımıza çıktı. Honda Civic Type R'nin bu özel versiyonu, adından da anlaşılacağı üzere sınırlı sayıda üretildi. Honda, yeni performans aracının daha hafif olduğunu ve standart yollarda kullanılabileceğini açıkladı.

2021 Honda Civic Type R Limited Edition'da göze çarpan ilk değişiklik, aracın kendine özgü Phoenix Yellow rengi. Bu canlı renk seçimi, siyah renkli tavan, aynalar ve kaputtaki hava girişi ile tamamlanıyor. Ayrıca Honda'nın NSX ve S2000 modelleri için de tekerlekler üreten BBS'in 20 inçlik jantları, dikkat çekiyor.

Aracın tekerlekleri sadece tasarımı tamamlamak için tasarlanmadı; Honda'nın Limited Edition'da yaptığı değişikliklerin bir parçası. Standart tekerleklere göre yaklaşık 8 kilo daha hafifler.

Honda, tavan, gösterge paneli, yedek lastik kapağı dahil olmak üzere otomobilin her yerinden tasarruflara gitti. Limited Edition, standart Type R'den toplamda yaklaşık 31 kilo daha hafif. Avrupa'daki versiyonda ağırlık tasarrufu için klima ve bilgi-eğlence sistemi de yer almayacak ve bu da otomobili 47 kilogram daha hafif yapacak.

Klima, bilgi-eğlence sisteminin yanı sıra otomatik acil durum freni ve uyarlanabilir hız sabitleme gibi tüm Honda Sensing güvenlik özellikleri ABD'de piyasaya sürülecek modelde standart olacak.

Ayrıca Limited Edition'da 2020 Civic Type R gibi, yeni LogR veri kayıt sistemi de yer alacak. Otomobilde sarsıntıyı önlemek için yenilenmiş amortisörler ve direksiyon da bulunuyor.

Honda, Civic Type R Limited Edition'ın normal Type R'den daha hızlı olduğunu söylüyor ancak bu konuda detay vermedi. Honda'nın Limited Edition aracını test için Nurburgring'e getireceği de bildirildi. Testler, otomobilin ne kadar hızlı olduğunu görmek için yapılacak ve rekor denemesi gerçekleşmeyecek.

2021 Honda Type R Limited Edition bu yaz piyasaya sürülecek. Honda, otomobilin fiyatlandırma bilgilerini henüz duyurmadı ancak muhtemelen satış tarihine yaklaşınca ilan edecek.