Honda Civic’in Evangelion’la Bir Araya Geldiği Anime Reklam

Honda, yeni reklam kampanyası için ülkenin bir başka devi Evangelion ile güçlerini birleştiriyor. İlk yayınlandığı günden bu yana bir efsane hâline gelen animenin yeni filmi için başlatılan reklam kampanyasında Honda Civic öne çıkıyor.

Japonya, kültürü ve dinamikleriyle oldukça kendine has bir ülke. Uzak Doğu'nun bu çalışkan ve üretken ülkesinin en önemli kültür eserleri arasında anime ve mangalar geliyor. Bu eserler, Batı toplumundaki benzerlerinden çok daha farklı bir yerde duruyor.

Ülkenin en önemli otomobil üreticilerinden olan Honda, Civic modelinin tanıtımı için bu kültürel hazineden destek alıyor. Yeni Honda Civic reklamlarında, Evangelion serisinden görüntüler ve diyaloglar da kullanılıyor.

Evangelion nedir?

Evangelion, çok kısa bir özetini yapmak gerekirse çocukluktan gençliğe geçen karakterlerin devasa robotları kontrol edip birtakım devasa yaratıklarla dövüştüğü bir animedir. Tabii ki konu bu kadar basit değil, hikâye pek çok karmaşık alt olay örgüsüne sahip.

İlk olarak 1995 yılında yayınlanan Neon Genesis Evangelion, yayınlandıktan sonra çok hızlı bir şekilde dünya çapında popülerliğe ulaşmıştı. 26 bölümlük yapım daha sonra filmlerle devam etti. Serinin son filmi Evangelion: 3.0+1.0 da bu yaz yayınlanacak. Film vizyona girmeden önce Evangelion ile Honda bir reklam kampanyasında güçlerini birleştirdi. Honda Civic ile dünyayı çeşitli musibetlerden koruyan dev robotlar bir arada kamera önünde yer aldı.

Yeni bir Honda Civic mi geliyor?

Honda ile Evangelion arasındaki iş birliği, düşündüğümüzden daha öteye de gidebilir. Reklam kampanyasının bir parçası olarak Honda, insanları 'Operation Shin Aoyama' adlı etkinliğe davet ediyor. Bu, filmin gala etkinliği.

Honda belki de bu kampanyanın bir parçası olarak özel bir Civic versiyonu üretebilir. Filmin yayınlanacağı dönemi, yayınlanacağı bölgeyi ve içinde bulunduğumuz durumu göz önüne aldığımızda bu aracın Japonya dışına çıkması pek beklenmiyor. Neon Genesis Evangelion ve bazı Evangelion filmleri şu anda Netflix’te yayınlanıyor. Karantinada izleyecek güzel bir seri arıyorsanız bir göz atmak isteyebilirsiniz.