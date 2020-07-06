Honda Civic Hayranlarının Gözlerini Kanatacak 10 Modifiye

Honda Civic modelleri geçmişten günümüze en çok modifiye edilen otomobil modellerinden biri. Bunun bir sonucu da kötü tasarımların ortaya çıkabiliyor olması. Biz de sizler için göz kanatacak derecede kötü olan Honda Civic modifiye tasarımlarını derledik. Hoş geldiniz.

Gerçek otomobil tutkunları için kendi araçları her şey anlamına gelir. Araca iyi bakmak, onunla her gün yola çıkmak bir yana aracı modifiye etmek de tutkudur. Modifiye arabalar çoğu zaman göze güzel gelse de insanlar bazen olayı abartabiliyor ve bunun sonucunda içeriğimizde göreceğiniz gibi inanılmaz çirkin Honda Civic modelleri ortaya çıkabiliyor.

Elbette herkesin modifiye ve güzellik anlayışı farklı, ne de olsa zevkler ve renkler tartışılmaz. Yine de biz, sizler için yaptığımız bu liste içerisindeki herhangi bir Civic içerisinde yer alacağınızı düşünmüyoruz. Eğer gözlerinizin sağlığı için gerekli önlemleri aldıysanız listemize giriş yapalım.

Çöplüğe dalan Honda Civic:

İçeriğimizin ilk paragrafında insanların bazen modifiyeyi abarttığından ve işleri çığırından çıkardığından bahsetmiştik. İşte o kişilerden biri de muhtemelen bu Honda Civic’in sahibi. Eser sahibi arkadaşımız, muhtemelen evinin köşelerinde sırra kadem basmış, çöp kutusu içerisinde öğütülmeyi bekleyen çer çöp ne varsa “Ben bunları değerlendiririm abi!” mottosuyla aracına eklemeyi tercih etmiş. Zevkler ve renkler..

Bel altı boyalı, tavanı ve ön camı yok:

Honda Civic tasarımcılarının gözleri yaşlı, kemikleri sızlıyor. Bu aracın sahibi arkadaşımız aracını üstü açılabilir hale getirmeye karar vermiş gibi gözüküyor. Bunda bir sorun yok zira üstü açık arabaların her zaman daha havalı göründüğüne inanılır ancak burada işler biraz sarpa sarmış. Hızını alamayan araç sahibi ön camı da yerinden sökerek yepyeni bir tasarıma imza atmış. Sence de biraz abartmıyor muyuz?

Ressam yeni bir şeyler deniyor:

Geçmişten günümüze kadar oldukça güzel eserler çıkarmış bir sürü ressam var, onlardan biri de Jackson Pollock. Damlatma tekniğini bulan Jackson Pollock’un eserleri aynı bu otomobilin gövdesine benziyor. Muhtemelen bu otomobilin sahibi de ünlü ressamın eserlerinden esinlenerek aracında yeni bir şeyler denemiş. Olmuş mu? Yorumu sizlerin değerli görüşlerine bırakıyoruz.

Alevli şort, parmak arası terlik... QuaRisMa Civic:

Alev modifiye yapan kişiler için vazgeçilmez bir tasarım öğesi olabilir. Doğru yapıldığı zaman gerçekten hoş duran alev yapıştırmaları, üstünde çok da çalışılmadığında yaz aylarının vazgeçilmezi olan alevli şort gibi duruyor. Bu simsiyah aracın yalnızca ön tarafına alev görüntüsü ekleyen arkadaşımızın tasarımı bize bunu andırdı. Jantların tasarımı da hafiften parmak arası terliği andırmıyor değil.

Hepsinden azar azar yap, ortaya yap:

Çok ışıltılı parçalarla donatılmış bir toplama bilgisayar ya da bir kafede arkadaşınızın içine varı yoğu doldurduğu kumpir siparişini düşünün. Bu şeyler gözünüzün önünde kolayca canlanabilir ancak toplama Civic konsepti daha önce bu denli göze çarpmamıştı. Araç sahibi, Cem Yılmaz’ın kendi gösterisinde söylediği “Hepsinden azar azar, ortaya” sözünü benimsemiş gibi duruyor.

Petrol atığına karışmış köpek balığı akımı:

İşlerin çığırından çıkmaya başladığı bir başka nokta da bu. Aracın tavanını ve ön camını atan veya garip boya tekniklerini araç üstünde deneyen kişileri görmüştük ancak iki farklı tekniği bir noktada buluşturan bir araç sahibi görmemiştik, ta ki şimdiye kadar... Arabanın arka tekerleklerinin üstüne ve tavanın tam ortasına yüzgeç ekleyen araç sahibi, bu yetmezmiş gibi bir de aracı birçok fırçayla aynı anda boyamaya çalışmış gibi. Hayatınızda böyle bir köpek balığı görmediğinize eminiz.

Araknofobisi olanlar yola çıkmasın diye özel tasarlanan Civic:

Bu Civic önden veya yan taraftan bakıldığında gayet şık görünebilir. Arkadan bakıldığında ise inanılmaz rahatsız edici bir görüntüsü var. Araknofobi, yani örümcek korkusuna sahip olan birileri bu aracın arkasına geldiğinde kesinlikle inanılmaz şekilde rahatsız olacaktır çünkü aracın arka farları aynı bir örümceğin gözlerini anımsatıyor. Elbette rahatsız olmak için araknofobiye sahip olmaya gerek yok zira farlar kendi başına oldukça rahatsız edici.

Demi Lovato’nun hızlı görünmesi için tasarladığı Civic:

Fotoğrafta gördüğünüz aracın tasarımcısı Amerikan şarkıcı Demi Lovato. Lovato neden böyle bir tasarım yaptığını şu sözlerle açıklıyor: “Aracın hızlı bir otomobil olarak görünmesini istedim. O kadar hızlı ki üzerindeki siyah kaplamayı söküp atıyor”. Düşünce fena değil, ancak uygulamada biraz yanlış anlaşılma olmuş gibi zira otomobil sanki çamur yağmurunda tam gaz gidiyormuş gibi bir görüntü sergiliyor.

Işıklı mışıklı olsun bizim olsun:

Arabalara neon ya da xenon far gibi çeşitli aydınlatmalar eklemek aracı bazen havalı gösterebilir. Çeşitli renk uyumları tutturulursa oldukça güzel duran aydınlatmaları bu arkadaşımız yanlış ayarlamış gibi. Simsiyah bir arabanın içerisinde sanki nükleer bir madde taşıyormuş gibi bir hava yaratmanın pek manası yok gibi. Yine de aracın listedeki diğer araçlar kadar göz kanatıcı olduğunu söyleyemeyiz.

Gündüz feneri gibi Honda Civic:

İki farklı renk kombinasyonu doğru yapıldığı zaman aracı güzel gösterebilir. Fotoğraftaki Honda Civic’in renkleri de fena sayılmaz ancak pek uyumlu göründüğü de söylenemez. Özellikle aracın üst kısmında bulunan limon yeşili fazlasıyla açık bir renk olduğundan ötürü otomobilde pek iyi durmamış gibi. Elbette zevkler ve renkler tartışılmayacağından, bunun da yorumunu sizlere bırakıyoruz.

Honda Civic hayranlarının gözlerini kanatacak Honda Civic modifiyelerini listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de bu liste arasından en beğendiğiniz ve en beğenmediğiniz tasarımı yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun gibi otomobil haberlerimizin devamı için bizleri takipte kalın.