Honda Civic Type R, Yeni Pist Rekoru Kırmaya Hazırlanıyor

Honda, bu yılın başında tanıttığı yeni Civic Type R Limited Edition aracıyla Japonya’daki Suzuka pistinde rekor kırmayı hedefliyor. Şirket, bu pistte Civic Type R ile 15 saniyelik bir video paylaştı.

Japon otomobil devi Honda, yeni Civic Type R otomobiliyle dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Ancak şirket, bu aracın başardıklarıyla da yetinmeden yoluna devam ediyor. Honda, son olarak bu senenin başlarında yeni Civic Type R Limited Edition otomobilini tanıtmıştı.

ABD’de yalnızca 600 adetle sınırlı olarak piyasaya sürülen bu araç, Honda Civic Type R’nin daha hafif, daha kıvrak ve daha piste yatkın bir modeliydi. Tabii Honda da bu aracın pistte ne kadar hızlı gidebildiğini kanıtlamanın bir yolunu arıyor. Şirket, bu kez gözünü Japonya’daki piste dikmiş durumda.

Yeni bir rekor mu geliyor?:

Honda tarafından paylaşılan 15 saniyelik bir tanıtım filminde yeni Honda Civic Type R Limited Edition, Japonya’daki Suzuka pistinde tam hızla giderken görüntülendi. Kısa film, kronometreden gelen bir klik sesiyle de son buluyor. Bu da muhtemelen Honda’nın Suzuka’da pist rekoru kırdığı anlamına geliyor.

Tam videonun ne zaman geleceğini bilmesek de Honda, Civic Type R Limited Edition’ın kabiliyetlerini tam anlamıyla ortaya dökmüş gibi duruyor. Şirketin videoda pist rekoru kırmaya çalıştığı Suzuka pistinde günümüzün rekor sahibi Fransız otomobil devi Renault’a ait.

Renault, yeni Megane R.S. Trophy-R otomobiliyle Suzuka pistini 02:45:45 süreyle tamamlayarak daha önce Honda’da olan FWD rekorunu kırmayı başarmıştı. Daha önce Honda’nın elinde olan o rekor, şirketin Civic Type R otomobiliyle kırılmıştı. Yani Honda, Civic Type R’nin yeni modeliyle rekoru yeniden elde etme peşinde koşuyor.

Honda’nın yeni rekor kırıp kırmadığını çok yakın bir zamanda öğreneceğiz. Ancak Honda, yeni Civic Type R Limited Edition ile Renault’un elinde olan rekoru belli bir farkla kırmayı başarırsa Renault’un Nurburgring’deki tur rekorunun da elinden gidebileceğini söyleyebiliriz.