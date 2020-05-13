Japonya merkezli otomobil ve motosiklet üreticisi Honda, en fazla satan motosiklet modellerinden Gold Wing’e Android Auto entegrasyonu geleceğini açıkladı. Bundan sonra Android kullanıcıları, müzik, telefon görüşmesi ve mesajlaşma gibi hizmetlere motosiklet üzerinden erişebilecek.

Honda, amiral gemisi motosiklet serisi Gold Wing’in Android Auto desteği kazanacağını duyurdu. Android tabanlı akıllı telefonlarla mükemmel bir uyum sağlayacağı açıklanan Gold Wing, müzik, navigasyon, telefon görüşmesi ve mesajlaşma gibi uygulamaları motosiklet üzerinden sürücülerin hizmetine sunacak. Popüler motosiklet modeline Android Auto desteği getirecek güncellemenin Haziran 2020'de yayınlanması planlanıyor.

Japon devinin en popüler motosiklet serilerinden biri olan Gold Wing, Ekim 2017’de dünyanın ilk Apple CarPlay entegrasyonuna sahip motosikleti olmuştu. Honda, Android Auto desteğinin, akıllı telefonları motosiklette kullanmanın basit ve güvenli bir yolunu sunacağını söylüyor.

Android Auto desteği, sürücülere daha basit ve güvenli bir motosiklet deneyimi sunacak

Sürücüler bundan sonra, Android Auto’nun kullanıcı dostu arayüzü ve kolay sesli komut sistemi ile dikkatleri dağılmadan neredeyse her işlerini motosiklet üzerinde halledebilecekler. Ayrıca müzik, multimedya ve mesajlaşma uygulamalarına da yine motosiklet vasıtasıyla erişebilecekler.

Honda, sürücülerin Google Asistan özelliği sayesinde gözünü yoldan ayırmadan sesli komut özelliğini kullanarak sürüş odağını bozmadan tüm işlemleri gerçekleştirebileceğini, bağlantıda kalabileceğini ve yolculuğunu daha eğlenceli hale getirebileceğini belirtiyor. Japon şirket şimdi, hem Android Auto hem de Apple CarPlay desteğini daha fazla motosiklet modeline kazandırmayı amaçlıyor.

2019 yılına ilişkin finansal raporunu bugün açıklayan Honda, 31 Mart’ta sona eren mali yıl boyunca geçtiğimiz yıla göre yüzde 13 düşüşle 634 milyar yen (5.9 milyar dolar) işletme kârı elde ettiğini açıkladı. Diğer tüm otomobil firmaları gibi koronavirüs nedeniyle satışları düşen Japon şirket, yıl boyunca yüzde 28’lik bir azalma kaydetti.