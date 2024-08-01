Restore edilen 1984 model Honda HP-X konsepti, firmanın gerçekten geleceği gördüğünü ortaya koydu.

Otomotiv firmaları uzun zamandır geleceğin araçlarını tasarlıyor ve konseptlerle karşımıza çıkıyor. Bugün hemen her otomotiv fuarında konsept araçlar görüyoruz. Bu araçların geleceği ne kadar başarılı şekilde tahmin ettiğini bilemesek de Honda'nın 1984'te bugünün araçlarını oldukça isabetli şekilde tahmin ettiğini görüyoruz.

1984 tarihli bir Honda HP-X konsept aracı restore edildi. Restore edilen araç, tam olarak o yıllardaki geleceğin araçları konseptinin bir temsilcisi. CD oynatıcı, GPS, gerçek zamanlı telemetre ve yol koşulları hakkında bilgi veren "özel sonar" teknolojisi ile gelen araç zamanının ötesinde özelliklere sahip.

F2 motoru ile inşa edilmişti

Honda HP-X, firmanın F2 yarış motoruna dayalı bir motorla çalışmak üzere tasarlanmıştı. 2.0 litrelik DOHC 24 subaplı V6 motora sahip araçta kapı ise bulunmuyor. Onun yerine şeffaf cam kanopi açılıyor ve bir pilot gibi araca binebiliyorsunuz. Araç, hafif olması amacıyla karbon fiber, kevlar ve petek paneller gibi o dönem için oldukça sıra dışı malzemeler ile geliştirilmişti.

HP-X, ilk olarak 1984 Turin Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı ve şimdi de İtalyan tasarım firması Pininfarina tarafından restore edildi. Bu model şimdi Pebble Beach Concours d’Elegance adlı zerafet yarışmasına katılacak. Bu araç bir de elektrikli hâle getirilmesi durumunda büyük dikkat çekecektir.