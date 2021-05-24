Yeni Honda Jazz, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Dördüncü nesil Honda Jazz, hayal kırıklığı yaratan fiyatıyla ve yepyeni tasarımıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Araç, pek çok özelliği ile rakiplerini geride bırakıyor olsa da fiyat konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Japon otomotiv devi Honda'nın B segmentteki popüler hatchback modeli Jazz, tasarımı baştan aşağı güncellenen dördüncü nesliyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Fiyatıyla segmentindeki pek çok otomobilin üstünde yer alan yeni Honda Jazz, hibrit motoruyla özellikle şehir içinde düşük yakıt tüketimi vadediyor.

Dördüncü nesil nesil Honda Jazz'ı selefinden ayıran en önemli nokta, çok daha oval tasarım hatlarına sahip olması. Ayrıca siyah tavan seçeneğinin de araca hoş bir hava kattığını söyleyebiliriz. Mevcut gövde yapısı ile Renault Captur'a doğrudan rakip olan araç, sunduğu özellikler ile rakibinin önüne geçecek gibi görünüyor.

Her şeyden önce, yeni Jazz'ın Türkiye'de tek bir motor seçeneği ile satışa sunulacağını belirtelim. 1,5 litrelik bu benzinli motor, çift elektrik motoruyla destekleniyor. 109 beygir güç, 253 Nm tork üreten araç, e-CVT şanzımanı ile kolay ve konforlu bir sürüş sunuyor. Bu arada hibrit sistemin yakıt tüketiminde avantaj sağlasa da bagaj hacminde 50 litre kayba neden olduğunu belirtelim.

Honda Jazz Türkiye'de Executive ve Crosstar Executive adında iki ayrı donanım paketi ile satışa sunulacak. Ne yazık ki her iki donanım paketi de Türkiye şartlarını düşündüğümüzde pek ulaşılabilir fiyat etiketine sahip değil. Honda Jazz Executive, 310.000 TL fiyata sahipken; Türkiye'de ilk kez satışa sunulan Crosstar Executive, 320.000 TL'ye satışa sunulacak.